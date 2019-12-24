İzmir Buca'da kuyumcu soygunu! 2 kişi silahla yaralandı

İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı. Biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, çalınan altının miktarının belirleneceği öğrenildi.