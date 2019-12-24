İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı. Biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, çalınan altının miktarının belirleneceği öğrenildi.
İzmir'in Buca ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.
SOYGUNCULARIN KAÇIŞ ANI KAMERADA
İzmir Buca'da kuyumcu soygunu! 2 kişi silahla yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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