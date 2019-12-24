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'da soygunu! 2 kişi silahla yaralandı

İzmir Buca'da kuyumcu soygunu! 2 kişi silahla yaralandı

24.12.2019, 11:09 Güncelleme Tarihi: 24.12.2019,13:22

'in ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı. Biri kadın 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından, çalınan altının miktarının belirleneceği öğrenildi.

'in ilçesinde, kuyumcuyu soyan silahlı zanlılar, biri kadın 2 kişiyi yaraladı.

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SOYGUNCULARIN KAÇIŞ ANI KAMERADA

SOYGUN ANI KAMERADA

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