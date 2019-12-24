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İzmir Buca'da soygun dehşeti! Yaralılar var! İşte olay yerinden görüntüler...

Giriş Tarihi: 24.12.2019, 11:40

İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, iş yerinden yüklü miktarda altın alıp kaçtı. Soygun sırasında iki kişi yaralanırken, polis her yerde eşgalini belirlediği şahsıları arıyor. İşte olay yerinden görüntüler...

İzmir Buca'da kuyumcu soygunu! 2 kişi silahla yaralandı
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İzmir'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! İşte soyguncuların dehşet saçtığı o anların videosu

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