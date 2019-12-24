İzmir'in Buca ilçesinde, bir kuyumcuya giren yüzleri maskeli 1'i kadın 3 soyguncu, iş yerinden yüklü miktarda altın alıp kaçtı. Soygun sırasında iki kişi yaralanırken, polis her yerde eşgalini belirlediği şahsıları arıyor. İşte olay yerinden görüntüler...
İzmir Buca'da soygun dehşeti! Yaralılar var! İşte olay yerinden görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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