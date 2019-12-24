İzmir'de kuyumcu soygununun görüntüleri ortaya çıktı! İşte soyguncuların dehşet saçtığı o anların videosu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-kuyumcu-soygununun-goruntuleri-ortaya-cikti-iste-soyguncularin-dehset-sactigi-o-anlarin-videosu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuda yaşanan soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saat 09.47'de dükkana giren, 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, önce iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Ufuk Atça'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor ve altınları alıp yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra, Kuyumcu Ufuk Atça soygunculara engel olmak istiyor, ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip, Atça'yı yaralıyor. Daha sonra, 3 soyguncu da iş yerinden çıkıp, koşarak kaçıyor. İşte o anlar...