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İzmir'de soygun dehşeti! Soyguncuların kaçış anı kamerada! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 24.12.2019, 13:09

İzmir'in Buca ilçesinde, yüzleri maskeli, 1'i kadın 3 soyguncunun, olay sonrası koşarak uzaklaştığı anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1,5 kilo altını beraberinde götüren soyguncuların, ellerinde tabanca, kuyumcu dükkanının yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan 682/9 Sokak'a girip kaçtıkları görülüyor. İşte o anlar...

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