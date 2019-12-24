İzmir'in Buca ilçesinde, yüzleri maskeli, 1'i kadın 3 soyguncunun, olay sonrası koşarak uzaklaştığı anlarına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 1,5 kilo altını beraberinde götüren soyguncuların, ellerinde tabanca, kuyumcu dükkanının yaklaşık 10 metre ilerisinde bulunan 682/9 Sokak'a girip kaçtıkları görülüyor. İşte o anlar...
İzmir'de soygun dehşeti! Soyguncuların kaçış anı kamerada! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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