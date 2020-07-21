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Haberler Yaşam Haluk Levent Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi!

paylaşımı için özür diledi!

'da kaybolan eski sevgilisi tarafından öldürüldü. Sabah saatlerinde cansız bedeni bulunan Gültekin, 5 gündür aranıyordu. Pınar'ın ölümünün ardından hesabından paylaşım yapan , takipçilerinden özür diledi. İşte haberin detayları...

Haluk Levent Pınar Gültekin paylaşımı için özür diledi!

21.07.2020, 13:29 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020,13:42

Haluk Levent, 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeninin ormanlık alanda bulunmasından sonra yaptığı paylaşımdan dolayı takipçilerinden özür diledi.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Haluk Levent, tepki çeken paylaşımında "Kızlar! Haluk abinizin tavsiyesi! İlişkinizin ilk günlerinde erkek arkadaşınız kıskançlık ile başka bir durum ile az da olsa size şiddet uygularsa hoş görmeyin. Hatta bazıları gibi bunu sosyal medyada gösterip 'erkeğim benim' demeyin. Şiddeti meşrulaştırmayın. Yoksa ölürsünüz :(" ifadelerini kullanmıştı.

HALUK LEVENT ÖZÜR DİLEDİ: BAĞIŞLAYIN

Gelen tepkiler üzerine bu tweet'ini sildi ve takipçilerinden özür dileyen Haluk Levent, "Duygusal davranıp bu twiti attım. Erkek egemen toplumda kadınlar bu kadar aşağılanırken her gün kadın tecavüz şiddet ve ölüm haberleri var iken ve erkeğin hafif darp etmesi kimi yerlerde övünç kaynağı gösterilirken bu twitte biraz abartmış olabilirim. Lütfen bağışlayın" açıklamasını yaptı.

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