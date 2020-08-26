YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kayıt telaşı başladı. Üniversiteyi şehir dışında okuyacak olan öğrenciler, kayıt dışında yurt başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Bu konuda araştırma yapan öğrenciler, hangi evrakların istendiğini detaylıca öğrenmek istiyor. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

KYK YURT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yurt, burs ve kredi başvuruları yılın belirli dönemlerinde alınıyor. Bu yılki başvurular için tarih henüz duyurulmadı. Tarih açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz. Başvuruların üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra birkaç hafta içinde duyurulması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bilgi sistemi üzerinden alınacak. Hatalı öğrenim bilgisiyle yapılacak başvurular geçersiz sayılacağı için öğrencilerin e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

Öğrenim bilgilerinde yanlışlık olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinde düzeltme yaptırmaları gerekecek. Bilgilerinde yanlışlık olmayanlar ise başvurularını doğrudan gerçekleştirebilecek.

"e-Devlet" şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile PTT şubelerine giderek "e-Devlet" şifresi alması ya da diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor.

Öğrenciler, yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye "yurtkur.gsb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Öte yandan, öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında çözüm bulmak için KYK Kurumsal İletişim Merkezi, başvuru süresince 7/24 öğrencilerin hizmetinde olacak. Öğrenciler, "4441961" numaralı Kurumsal İletişim Merkezi'nden veya Kurumun resmi Twitter hesabı "KYK_DESTEK" üzerinden de yardım talebinde bulunabilecek.

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