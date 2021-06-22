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Haberler Yaşam Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'tan kötü haber: Yoğun bakıma alındı

ve kardeşi 'tan kötü haber: Yoğun bakıma alındı

ve kardeşi koronavirüse yakalandı. Alişan hastalığı ayakta atlatırken, durumu ağırlaşan Tektaş kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'tan kötü haber: Yoğun bakıma alındı

22.06.2021, 16:50

Ünlü türkücü Alişan ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Alişan'ın hastalığı ayakta atlattığı öğrenildi.

Kardeşi Selçuk Tektaş ise evinde istirahat ederken durumunun ağırlaşması üzerine hemen hastaneye yatırıldı. Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajını paylaştı.

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Selçuk Tektaş aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini de yapıyor.

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