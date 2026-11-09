Yıldız falınız

KOÇ

Enerjinizin gücünü siz de fark ediyor ve çevrenize isteklerinizi kabul ettirme konusunda zorluk çekmiyorsunuz. Bugün sıra dışı çalışmalar içinde bulunacaksınız. Birçok arkadaşınız size ulaşmak için fırsat kolluyor.



BOĞA

Kısa yollar yaparak görüşeceğiniz kişilerden olumlu elektrik alacaksınız. Bugün duygusal sorunlarınızı arka plana atacak ve partnerinizin sorunlarına kısa sürede çözüm bulacaksınız. Bazı kuşkularınızdan sıyrılmalısınız.



İKİZLER

Siz doğal yapınızı bozmak istemiyor, çevrenizin katılım tekliflerine olumsuz yanıt veriyorsunuz. Ortak paydalara sahip olduğunuz kişilere şans vermelisiniz. Bu durumda bazı atılımların şart olduğunu bilmelisiniz.



YENGEÇ

Partneriniz üzerinde oldukça etkilisiniz. Enerjinizi ona yansıtabiliyorsunuz. Çevresel aktivitelere birlikte katılacak, birçok şeyi paylaşacaksınız. Bugün kendinize güvenebilir, girişimciliğinizi ortaya koyabilirsiniz.



ASLAN

Kişisel isteklerinizde artış kaydederken arkadaşlarınızın da yoğun talepleriyle karşılaşabilirsiniz. İşlek zekanızı kullanabileceğiniz yeni konular karşınıza gelecek. Partnerinizin fikirleri sizin için önemli olacak.



BAŞAK

Bazı olayların açığa çıkmasını istemediğiniz için çevrenize karşı geleneksel bir tutum sergileyebilirsiniz. Bulunduğunuz ortamda birçok alternatif söz konusu. Tepki almak istemediğiniz birçok konu var. İlişkileriniz canlanacak.



TERAZİ

Maddi konularda girişimciliğinizi engelleyen gizli kuşkularınız var. İş birliği içinde hareket etmek için katılım beklemenize rağmen sizinle aynı şeyi düşünmeyen kişiler var. Önemsediğiniz kişilere zaman tanımalısınız.



AKREP

Duygusal konuların sizi rahatsız etmesine izin vermemelisiniz. Karşınızdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Yaşam kalitenizle ilgili gelişmeler söz konusu. Kariyerinizle ilgili çeşitli konuşmalar içinde olacaksınız.



YAY

Duygusal kısıtlamalara gelemediğiniz hâlde kendinize koyduğunuz gereksiz tabular yüzünden zor anlar yaşayabilirsiniz. Bugün özellikle yapmanız gereken çok iş var ve olayları abartma konusunda bazen aşırıya kaçıyorsunuz.



OĞLAK

İkili ilişkilerinizde bir canlanma söz konusu olacak. Partnerinizle birlikte yakın dostlarınızla bir araya gelecek ve birçok entelektüel konuda paylaşımlarda bulunacaksınız. Neşeli tavırlarınızla başkalarına örnek olabilirsiniz.



KOVA

Duygusal davrandığınız zaman kaybettiğinizi biliyor ve yaşamı farklı bir şekilde algılıyorsunuz. İlişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişinizdir. Aile yaşantınız gündemde.



BALIK

Bugün bulunduğunuz koşulları kendi istediğiniz yönde şekillendirmek isterken çevresel faktörleri unutmamalısınız. Küçük egoların başınıza iş açmasını istemiyorsanız kendinizi dizginlemek zorundasınız. Hedeflerinizi doğru seçmelisiniz.