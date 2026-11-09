Suşa’da hilalin parlayışı tek yürek, kardeşlik mührü

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde tarihi ve sembolik önemi en yüksek nokta olan Şuşa'da, Füzuli Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından son derece samimi ve kol kola bir kardeşlik havasında karşılandı. Türk Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev'in içten diyaloğu ve samimiyeti törene damga vurdu. 8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümünde kadim şehir Şuşa'da bir araya gelen Erdoğan ve Aliyev, gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından tarihi öneme sahip bir ortak basın toplantısı düzenlediler.



'ÖNEMLİ BİR FAKTÖR'

Son dönemde iki ülke arasında siyonist mahfiller ve aparatlarının sosyal medyaya yansıyan birtakım yüzeysel tartışmaların ardından gelen samimi açıklamalar, tüm dünyaya verilmiş çok net ve sarsılmaz bir mesaj niteliği taşıyor. Can Azerbaycan lideri Aliyev'in Türkiye ile ebedi beraberliği, Şuşa Esareti ve milli ruh vurgusu çok kıymetliydi. Aliyev, "Şuşa şehri 28 yıl esaret altındaydı, ancak öz milli ruhunu hiçbir zaman yitirmedi. Şuşa'nın istiklali, sadece coğrafi bir toprak parçası değil, Azerbaycan'ın kültürel ve milli kimliğinin kalbidir. Ermenistan'ın 28 yıllık işgal süresince bölgede uyguladığı demografik ve kültürel asimilasyon politikalarının başarısızlığa uğratıldığının ilanıdır" dedi. Aliyev, Türkiye'nin savaşın ilk anlarından itibaren gösterdiği siyasi ve ahlaki desteğin küresel müdahaleleri engelleyen yegane unsur olduğunu vurguladı şöyle devam etti: "Karabağ'a verdiğiniz destek hiçbir zaman unutulmaz. Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeştir. Bizi birleştiren ortak tarihtir. Kardeşliğimiz sarsılmazdır. Kardeşliğimizi sarsmak isteyenler aramıza giremez. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır. Birlikte daha güçlüyüz. Bölgede Türkiye-Azerbaycan birliği önemli bir faktördür."



'HEP DAİM OLACAK'

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "Tüm Karabağ şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Karabağ zaferi tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı" diyerek başladığı konuşması şöyle sürdürdü: "Azerbaycan ile kardeşliğimiz çok daha ötededir. Birliğimiz yarınlara ışık tutuyor. Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emeline ulaşamaz. Beraberliğimiz hep daim olacak." "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler, tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaştığını hatırlatan Erdoğan," 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla tarif ettiğimiz bu gönül birliği, müşterek mazimizden aldığı kuvvetle yarınlarımıza ışık tutan sönmez bir meşaledir. Azerbaycan'ın 44 günlük vatan muharebesi ile öz topraklarını işgalden kurtarması, Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin kapısını araladı. Türkiye ve Can Azerbaycan kardeşliğinin evvelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur." Türkiye ve Azerbaycan'ın Şuşa Beyannamesi ile pekişen "Tek millet, iki devlet" anlayışına dayalı kardeşlik bağlarının önemine değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Bölgemizde kalıcı barışın, huzurun ve istikrarın tesis edilmesi için eş güdüm içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Güney Kafkasya artık bir çatışma ve istikrarsızlık bölgesi olarak değil, iş birliği ve kalkınma bölgesi olarak anılmaktadır. Vatanlarının bağımsızlığı uğruna mücadelede canlarını feda eden kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını saygı ve hürmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz Kardeşim, bu vesileyle Zat-ı Alinize sağlık ve mutluluk, kardeş Azerbaycan halkına ise müreffeh ve huzurlu bir gelecek diliyor, en içten selam ve dileklerimi iletiyorum."



DÜNYAYA MESAJLAR

Erdoğan ile Aliyev'in Karabağ Zaferi'nin 6. yıl dönümünde Şuşa ve Karabağ'da gerçekleştirdikleri zirve, dünyaya jeopolitik, jeoekonomik, enerji ve küresel ulaşım boyutlarında derin mesajlar verdiği belirtiliyor. İki lider, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz ittifakın ve kardeşlik bağının, üçüncü ülkelerin veya küresel güçlerin inisiyatifine bırakılmayacak kadar güçlü olduğu mesajını net bir şekilde verdi. Küresel güçlerin ve siyonist odakların Kafkasya üzerindeki dizayn çabalarına karşı Güney Kafkasya bölgesinin geleceğini ancak bölge aktörlerinin belirleyeceği ilan etti. İki ülke arasında siyonist mahfillerin ve aparatlarının, beynini Batı'ya kiralamış olanların zaman zaman suni tezgahlarına imkan verilmeyeceği gösterildi. Erdoğan'ın "Bu kardeşliği zayıflatmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır" çıkışı, ittifakı bozmak isteyen dış çevrelere karşı doğrudan bir meydan okumadır.



TÜRK DÜNYASI YÜZYILI

Karabağ'ın kurtarılmasında meydanlarda askeri olarak kazanılan zaferin, siyasi ve diplomatik adımlarla kalıcı hale geldiği dünyaya ilan edildi. Kafkasya'da eski statükoya (işgal dönemine) dönüşün imkansız olduğu kararlılıkla vurgulandı. Türk Devletler Teşkilatı Ankara Zirvesi ve devamında Erdoğan Aliyev SUŞA buluşması, 21. yüzyılı "Türk Dünyası Yüzyılı" yapma vizyonunun en güçlü halkası olduğu hatırlatıldı. Karabağ'dan yükselen bu birliktelik, Adriyatik'ten Çin Seddi'ne uzanan Türk dünyasının jeopolitik ağırlığının küresel siyasette kurumsal bir blok haline geldiğini tescilledi. Küresel Lojistiğin Yeni Kalbi: Ankara Zirvesi ve Suşa Buluşması'nda ön plana çıkan en stratejik ekonomik mesaj, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru oldu. Asya ile Avrupa arasındaki geleneksel ticaret yollarının küresel krizler ve savaşlar nedeniyle tıkandığı bir dönemde, Türkiye ve Azerbaycan aksının en güvenilir, kesintisiz lojistik güzergah olduğu dünyaya gösterilmiştir. Demiryolu, kara yolları, limanlar ve gümrük altyapılarının entegrasyonuyla küresel tedarik zincirlerinin bu hatta bağımlı hale geleceği vurgulandı. Hazar havzasından Akdeniz ve Avrupa'ya uzanan petrol ve doğal gaz hatlarının tahkim edilmesi, küresel enerji krizlerinde Türkiye ile Can Azerbaycan'ın "vazgeçilmez oyun kurucu" ve "arz güvenliği garantörü" olduğu rolünü bir kez daha teyit etti. Müttefiklik Bağının Sürdürülebilirliği: 15 Haziran 2021'de imzalanan Şuşa Beyannamesi'ne yapılan güçlü atıflar, iki ülkenin ortak savunma ve askeri sanayi alanındaki entegrasyonunun en üst seviyede devam ettiğini gösteriyor. Ortak askeri tatbikatlar, teknoloji transferleri ve savunma sanayii ortaklıkları üzerinden bölgesel bir tehdit durumunda iki devletin tek bir askeri güç gibi hareket edeceği vizyonu yenilendi. Türkiye'nin küresel krizlerde (Rusya-Ukrayna, ABD-İran gerilimleri gibi) üstlendiği rasyonel ve güvenilir arabulucu rolünün Kafkasya'da da geçerli olduğu, barışın ancak dış müdahaleler olmadan bölgesel uzlaşıyla sağlanabileceği aktarıldı.



SONUÇ

TÜRK Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev buluşması dünyaya, enerji ve lojistiğin merkezinde yer alan, askeri ve siyasi olarak birbirine müttefiklik bağıyla kenetlenmiş, dış müdahalelere tamamen kapalı yeni bir bölgesel gücün eksenini ilan etti.