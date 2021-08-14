Dayanışma ve birlikte yaşamanın gerekliliği ile ilk şehirler ortaya çıkmış... Bu şehirlerin yapısını, onu oluşturan insanlar belirlemiş; sonrasında şehirler de o insanların yaşamını. İçinde yaşadığımız şehir kimliğimizi şekillendiren önemli unsurlardan. Şehrin kimliği de yine sakinleri ile oluşmuş. Birbirlerini karşılıklı etkilemişler yani. Bu yüzden olmalı, kültürümüzde biriyle tanıştığımızda ilk sorulan sorulardan biri haline gelmiş 'nerelisin?' sorusu...

Bu sorunun cevabında ararız çünkü kişiyi tanıtacak ipuçlarını... Hele de yollar kesişmişse bazı zamanlarda aynı şehirlerde; daha bir yakın hissetmişizdir hep karşımızdakine.

Bir şehre ait olmak, bir aileye ait olmak gibi hisettirir bazen.

Bazen de, kalabalıklar yalnızlığımızı vurgulamakta, bireysel özelliklerimize yoğunlaşmamızı sağlamakta. Hele de kadınsanız, bu özelliklerinizle birlikte çok yönlülüğünüzü şehrin yoğunluğu içinde keşfetmemeniz imkansız. Gün içinde çeşitli roller ve kimlikleri yaşamanın zorunluluğu şehrin gerekliliğinden...

Ve kadın sınırlarını genişlettikçe, var oldukça hem kendini hem de kentini geliştirmekte. Yaşadığı yer ile kadın karşılıklı etkileşimi ile birbirini büyütmekte.





10 BİN TL'LİK ÖDÜL

Kadın ve Demokrasi Derneği İzmir Temsilciliği, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile liseli öğrencilere yönelik 'Şehir ve Kadın' konulu kısa film yarışması düzenledi. Alanında tecrübeli isimlerin jüri olarak yer aldığı kısa film yarışmasında bu kez liseli öğrenciler işin mutfağında olacak. Liseli gençler kadının şehir yaşamındaki konumuna odaklanacaklar. İzmir Valiliğinin de katkı sağladığı bu yarışmada, birincilik ödülü 10.000 TL, ikincilik ödülü 7500 TL, üçüncülük ödülü 5000 TL olarak belirlendi. KADEM İzmir temsilcisi olarak görev aldığım yarışmanın jürisinde İKÇÜ Sanat ve tasarım fakültesi dekanı Prof. Dr. Fikri Salman, İzmir il Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Yiğit, Öğretim görevlisi Ahmet Kerem Kaban, Gazeteci Semanur Sönmez, senarist ve yönetmen Yeşim Tonbaz da yer almakta. Şehir ve Kadın konulu kısa film yarışmasına amatör ya da profesyonel olarak sinema sanatıyla ilgilenen tüm liseli gençler bekleniyor.

Bu yarışma ile, gençlerin biz yetişkinlere farklı bakış açıları sunacağına da inanıyorum...



FİKİR, ARKADAŞ, MEKAN

Tüm yurt genelinden katılım sağlanabilen bu yarışma gençlerimize; teorik bilgilerini, duygu ve düşüncelerini sanat aracılığı pratiğe dökme fırsatı veriyor. Haydi gençler; kısa filmleriniz ile anne, kardeş, anneanne, teyze veya arkadaşlarınızın yani kadınların şehirdeki yaşamına farkındalık oluşturmaya ne dersiniz? Bunun için bir fikir, size eşlik edecek arkadaş, basit bir mekan yeterli olacaktır. Bizlere aktaracağınız duyguyu sabırsızlıkla bekliyoruz... Yarışma şartnamesi ve başvuru bilgilerine www.kademsanat. com web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Yarışmaya ilişkin sorular içinse irtibat adresi kademsanat@kadem.org.tr ...