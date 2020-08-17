Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri geçtiğimiz hafta ortalama yüzde 2.19; euro/TL yüzde 2.76 ve dolar/TL yüzde 2.36 değer kazanırdı. Aynı dönemde altının gram satış fiyatı ise yüzde 1.97 değer kaybetti. BIST 100 endeksi en düşük 1.039,00 ve en yüksek 1.125,92 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2.19 artışla 1.083,83 puandan tamamladı.



KAPALIÇARŞI'DA FİYATLAR

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1.97 kayıpla 461.70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.92 azalışla 3.064,00 liraya düştü. Geçen hafta 763 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748 liraya geriledi.



FONLARDA SON DURUM

ABD doları yüzde 2.36 değer kazanarak 7.3730 liraya, euro da yüzde 2,76 artışla 8,7170 liraya çıktı. Yatırım fonları yüzde 0.50, bireysel emeklilik fonları ise yüzde 0.34 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran; yüzde 3.64 ile hisse senedi fonları oldu.



14.5 MİLYAR LİRALIK İŞLEM

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1.49 değer kaybıyla cuma gününü 1.083,83 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16.42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2.04 ve holding endeksi yüzde 1.42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.25 ile KOBİ sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 4.27 ile iletişim oldu.



HAFTANIN GÜNDEMİ YOĞUN

Yeni haftada Kovid-19 aşısına yönelik haber akışı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Haftaya yurt içinde Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararının takip edilecek. Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in de Türkiye değerlendirmesi bekleniyor. Yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyleyebilirim.

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