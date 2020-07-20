DOLAR/TL: Haftanın son işlem gününde gelen makro verilerin ekonomilerdeki toparlanmanın oldukça uzun süreceğine işaret etmesi ve devam eden ABDÇin gerilimi nedeniyle risk iştahı nötr oluştu. Bu ortamda Dolar endeksi 96.3 seviyesinde güçlenme eğiliminde. TL ise dar banttaki hareketini sürdürüyor ve 6,86'larda işlem görüyor. Paritede yaklaşık bir aydır yatay bir seyir izlemekteyiz.

Bollinger bandının her geçen gün daraldığını ifade ederek, olası bir yön tayini durumunda hareketin sert olabileceğini söyleyebiliriz. Fiyatların bollinger bandının orta çizgsinin üstünde olması nispeten pozitif bir görünüm oluştursa da siyasi ve jeopolitik konularda gelebilecek haber akışlarının fiyatlamalara ani etkisi olabilir.

Yukarı yönlü hareketlilik durumunda ilk olarak uzun süredir aşılamayan 6.8750 seviyesini direnç olarak izleyeceğiz.

Bu seviyenin aşılması halinde alıcıların fiyatları sert bir şekilde yukarı taşıyabileceğini söyleyebiliriz. Olası bir düşüş durumunda 6.8100 ilk izleyeceğimiz destek bölgemiz olacaktır.



EURO TALEP BULDU

EURO/DOLAR: Euro, cuma gününde yeniden talep bulmayı başardı ve EUR/USD paritesini psikolojik 1.1400 seviyesine doğru yükseltti. EUR/USD paritesi, Perşembe gününde kaydettiği ılımlı gerilemesini takiben haftanın sonunda yükselişine kaldığı yerden devam etti. ABD Doları, korona virüs vakalarının dünya çapında artışını sürdürmesi ve ekonomik faaliyetin kademeli bir şekilde toparlanması karşısında daha riskli varlıklara olan yatırımcı teveccühü üzerine kayıplarını sürdürüyor.



ALTIN: Emtiada hafta boyunca yukarı tarafta 1813-1816 direnç bariyeri, aşağı tarafta da; 1791- 1789 destek bölgesi kırılamadı. Bu bağlamda, yeni bir kısa vadeli trend oluşumu görmek için 1816 veya 1789 seviyelerinden birisinin kırılmasına ihtiyaç olacak.1816 'nın kırılması durumunda; ilk etapta 1832 seviyesi hedeflenebilecekken, 1789 'un kırılması halinde de; 1769 bölgesinin test edilmesi gündeme gelebilir.



BORSA YİNE KAZANDIRDI

Cuma gününe yüzde 0.89 artıda 118.792 puandan başlayan ve seans içinde 119.451 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, yüzde 0.91 kazançla 118.808 puandan günü tamamladı. Güne yatay seyirle 6.85 seviyesinden başlangıç yapan Dolar/TL, 6.84-6.86 bandında, Euro/ TL ise 7.80-7.85 bandında seyretti.

Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıllık CDS oranı 521 oldu. ABD hisse senetleri piyasası, ekside başladığı günde salgın kaynaklı ekonomiye dönük belirsizlikler sebebiyle haftayı düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi yüzde 0.50 azalışla 26.735 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0.34 düşüşle 3.216 puana ve Nasdaq Endeksi yüzde 0.73 kayıpla 10.474 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise İtalya hariç seanslarını ekside tamamladı.