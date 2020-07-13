Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,81 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,79, dolar/TL yüzde 0,01, avro/TL yüzde 0,62 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 112.829,40, en yüksek 120.203,40 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,81 azalarak 114.808,56 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,79 kazanımla 399,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,81 artışla 2.650,00 liraya çıktı.

Geçen hafta 635,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya yükseldi. Bu hafta ABD doları yüzde 0,01 değer kazanarak 6,8670 liraya yükseldi, avro da yüzde 0,62 artışla 7,7680 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,26 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,10 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,25 ile kıymetli madenler fonları oldu. Emtia piyasasında bu yılın ilk yarısında yatırımcısına en çok kazandıran araç yüzde 17.3'lük performansıyla altın oldu. Sarı metal yıllık bazda da yüzde 27 getirisiyle yatırımcısını güldürdü. Altın için yazılan yükseliş senaryosunda en kritik gösterge ise Amerikan tahvil faizlerinin seyri. Çünkü altın şu an sadece güvenli bir liman aracı değil, aynı zamanda enflasyondan korunma aracı.



9 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Yılın ikinci çeyreğinde piyasalar bugüne kadar yaşadığı en volatil çeyreği de geride bırakmış oldu. Altın ise bu volatiliteden pozitif yönlü nasibini aldı ve Nisan-Haziran dönemini yüzde 12.8 kazançla tamamladı. Çin ve ABD arasında artan tansiyonla piyasalardaki risk iştahı bir miktar zayıflık gösterdi. Böylece ons altın fiyatlarında 2011 yılından bu yana en yüksek seviye test edilerek 1818 seviyesine varan oranda yükseliş hareketi gerçekleşti. Borsa İstanbul'da satıcılı seyir, haftanın son işlem gününde devam ediyor. Dün yüzde 2.5 düşüşle kapanan ve BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,3 değer kaybederek 115.450,93 puandan başladı. Satışların devamı ile bugünkü kayıp yüzde 2'nin üzerine çıktı. Endeks, 113 binin altına kadar indi. ABD ile Çin arasındaki artan gerilimin yanı sıra Libya ile Suriye meselelerinin de jeopolitik tarafta yakından takip edilen gündem maddeleri olduğundan dolayı, yurt içinde iş gücü istatistikleri ve dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri izlenecektir. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 114.500 ve 113.300 puanın destek konumunda bulunduğunu, 116.500 puanın üzerine çıkılması durumunda ise 120.000 puanın direnç olarak izleneceğini ifade edebiliriz.



KÜRESEL DALGANIN ETKİSİ

Pandemide rekor kıran vaka sayısıyla birlikte artan endişelerin etkilediği ABD borsaları, Nasdaq haricinde kayıplarla kapatmıştı. ABD vadelilerinde düşüşler görülürken geçen hafta boyu yükselen Asya borsalarında da bir düzeltme hareketi söz konusu.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0.70 civarı ekside. Avustralya borsaları yüzde 0.42, Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.4 düşerken Çin lokomotif hisseleri beş yılın zirve seviyelerinin görülmesinin ardından yatırımcıların kâr realizasyonuna gitmeleriyle bir haftadan uzun süredir ilk kez gerileyerek yüzde 0.72 düştü.

Son dönemlerde dünya borsalarındaki düşüşlerde zaman zaman pozitif ayrışmayı başaran Borsa İstanbul, bugün ise küresel satış dalgasına eşlik ediyor. Güne yüze 0,3 kayıpla başlayan BİST 100'deki düşüş, açılışın hemen ardından yüzde 1,5'i aşarken endeks 114 bin puanın altını gördü.