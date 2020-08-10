Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,88 değer kaybederken, altının gram satış fiyatı yüzde 7,24, euro/ TL yüzde 3,41, dolar/TL yüzde 3,18 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 985,38, en yüksek 1.143,26 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,88 azalarak 1.060,59 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 7,24 kazanımla 471,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 7,17 artışla 3.124,00 liraya çıktı. Geçen hafta 712,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 763,00 liraya yükseldi. ABD doları yüzde 3,18 değer kazanarak 7,2030 liraya, avro da yüzde 3,41 artışla 8,4830 liraya seviyesine ulaştı.



SERT DÜZELTME OLABİLİR

Altının ons fiyatı 1.985 dolarla tarihi zirvesini görmesinin ardından 1.972 dolar seviyelerinden alıcı buldu. Vadeli altın kontratlarında ise Aralık 2020 vadeli altında fiyatlar 2009 dolara kadar tırmandı. Geçen hafta 1.983 dolarla tarihi zirvesini gören ve haftayı yüzde 0,97 artışla 1.975,25 dolardan tamamlayan altının onsu, bu hafta rekorunu 1.986 dolara taşımış oldu. Teknik açıdan altının ons fiyatı için 2.000 doların önemli direnç konumunda bulunduğunu vurgularken, 1,970 doların ise destek olarak takip edileceğini belirtebilirim.

Orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği ayrıca Merkez Bankası ve BDDK'nın piyasalar ile ilgili yapmış olduğu toplantıda döviz fiyatlarının geri geleceğine dair beklentilerin bulunduğu öngörülmüştür.

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