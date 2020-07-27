Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,35, altının gram satış fiyatı yüzde 4,91, euro/TL yüzde 1,38 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 0,28 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 117.160,50, en yüksek 120.585,50 puanı gördükten sonra önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,35 artarak haftayı 119.201,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,91 kazanımla 419,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,86 artışla 2.781,00 liraya çıktı. Geçen hafta 648,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 679,00 liraya yükseldi. ABD doları yüzde 0,28 değer kaybederek 6,8490 liraya geriledi, euro ise yüzde 1,38 artışla 7,9570 liraya çıktı. Yatırım fonları yüzde 0,54, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,15 ile kıymetli madenler fonları oldu.



POZİTİF AYRIŞMA YAŞANDI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde yüzde 0,14 değer kazandı. Endeks 170,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,36 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,14 ile orman, kağıt, basım en çok gerileyen ise yüzde 1,19 ile elektrik oldu.

ABD ile Çin arasında artan gerilim ile uluslararası pay piyasalarının satış ağırlıklı bir seyir izlemesine karşın BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığını görüyoruz.

ABD'nin, Çin'in Houston Başkonsolosluğunu kapatma kararı alması sonrası Çin'in de misilleme kararı aldığını anımsarken, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağına yerleştiğini söyleyebiliriz. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un Türkiye değerlendirmesinin yankıları takip edilecek.

Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de ve Avro Bölgesinde büyüme, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 117.000 puanın destek, 119.500 ve 121.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyleyebiliriz.



BİN 900 DOLAR SINIRINI AŞTI

Korona virüs salgını ve ABD-Çin gerilimi gibi piyasalarda belirsizliği destekleyen gelişmelerle birlikte artan güvenli liman arayışı, altın başta olmak üzere emtia fiyatlarını her geçen gün yükseltmeye devam ediyor. Salgının etkilerini hissettirmeye başladığı mart ayının ortalarında 1.460 dolara kadar gerileyen altının ons fiyatı, o seviyelerden başladığı yükselişini bugün 1.900 doların üzerine taşıdı. 9 yılın zirvesinde seyreden altının ons fiyatı, geçtiğimiz cuma saat 16:00 sularında psikolojik sınır olan 1.900 doları aştı. 1.905 dolara kadar yükselen altının ons fiyatında tüm zamanların en yüksek seviyesi 1.921 dolarla 2011 yılının eylül ayında görülmüştü.