Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybıyla günü 1.100,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,38 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,91 ve holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 1,60 ile madencilik oldu.

Cuma gününün ilk yarısında alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi en yüksek 1.113,55 puanı görmesinin ardından, günü ikinci yarısında Avrupa borsalarındaki negatif görünümün etkisiyle düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 1.100,55 puandan tamamladı.

Bu hafta yurtiçinde büyüme, dış ticaret, enflasyon, yurtdışında ise dünya genelinde Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avrupa'da Tüketici Fiyat Endeksi başa olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtebilirim.

Koronavirüs ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade ederken, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.



DOLAR VE EURO GERİLEDİ

Geçen haftanın son işlem gününde FED'in politika değişikliği ve Japanya Başbakanı Abe'nin istifa kararıyla küresel piyasalar hareketli bir gün geçiriyor. Yurt içinde ise dolar/TL düne göre düşüşe geçerken euro/TL dünkü kapanış seviyelerinde.

Alıcılı başlayan BİST 100'de, işlemler hafif ekside...

Hafta başından bu yana 7.31 ile 7.4070 arasında dalgalanan dolar/TL gün ortası itibarıyla 7.30'un altına geriledi.

Kur güne 7,35 seviyelerinden başlamıştı.

Euro/TL kuru da benzer bir grafik çizerken sabah başladığı 8,73 seviyelerinden 8,71'e geriledi Güne yüzde 0,36 artışla 1.112 puandan başlayan Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, sonrasında gelen satışlarla 1.107 puana kadar çekildi Geçen cuma . BİST 100 saat 15:20'de yüzde 0,08 kayıpla 1.108,13'den işlem görüyordu.

Spot piyasada işlem gören altının onsu ise yüzde 1,5 civarı artarak 1.957 dolara yükseldi. Brent petrolün varili yatay bir seyirle 45,60 dolar düzeyinde.



MERKEZ 10 MİLYAR VERDİ

TCMB piyasalardaki faizi sıkılaştırma adımlarıyla yükseltmeye devam ediyor.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün 27 baz puan artışla yüzde 10'a yükseldi. gerçekleştirilen repo ihalesinde de faiz oranı yüzde 10,73 olarak gerçekleşti.

Fonlama maliyeti 4 Ağustos'tan bu yana aralıksız artış kaydediyor.

Yurtiçinde sabah açıklanan ve 85,9 puana yükselen ekonomik güven endeksi dışında önemli bir bulunmazken yurtdışında ise 15:30'da yayımlanacak ABD Temmuz kişisel gelirler, Ağustos Chicago PMI ve Ağustos Michigan tüketici güven endeksi verisi bulunuyor.

Altın fiyatları yüzde 1 kadar geriledikten sonra salgına yönelik endişeler nedeniyle yeniden yükselişe geçti ancak ABD tahvil getirilerindeki artış altındaki yükselişi sınırladı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,4 yükselerek 1.936 dolar seviyesinde bulunuyor.



BU HAFTA DEĞER KAYBETTİ

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, euro/TL yüzde 0,94 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gördükten sonra geçen haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 azalarak 1.100,55 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,16 kazanımla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,07 değer kaybederek 7,3400 liraya gerilerken, euro yüzde 0,94 artışla 8,7170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,29 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,63 ile hisse senedi fonları ve fon sepeti fonları oldu