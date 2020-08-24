BORSA VE ALTIN: Borsa İstanbul haftayı kazançla kapattı.



Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,40 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,19, dolar/TL yüzde 0,38, avro/TL yüzde 0,93 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.077,29, en yüksek 1.141,32 puanı gördükten sonra geçen haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,40 artarak 1.109,88 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,19 kayıpla 456,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3.027,00 liraya düştü.



748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 740,00 liraya geriledi. Geçen hafta ABD doları yüzde 0,38 değer kaybederek 7,3450 liraya, avro da yüzde 0,93 azalışla 8,6360 liraya düştü.Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.



■ DÖVİZ: USDTRY paritesi bir süredir 7.20'yi günlük ana destek olarak konumlandırıyor. Cuma öğlen saatlerine kadar parite 7.20 seviyelerine kadar geriledi, ancak bu bölge destek özelliğini korudu ve fiyatlar tekrar 7.30'un üzerine çıktı. 7.20 seviyesini ana destek olarak izlemeye devam edeceğiz. Olası ataklarda ise 7.3575 direnci önemli olabilir. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'da cuma günü açıklanan ağustos ayı hizmet PMI verileri beklentilerin altında gerçekleşmiş durumda.



BEKLENTİLER YÜKSELDİ

Hizmet PMI verisi 55.1 olan beklentilerin altında 50.8 olarak gerçekleşirken, İmalat PMI verisi de beklentilerin bir miktar üzerinde geldi. Genel anlamda AB bölgesine baktığımızda ise Markit Bileşik PMI verisi ağustos ayında beklentilerin oldukça altında 50.1 olarak gerçekleşirken, imalat ve hizmet PMI verilerinde de benzer şekilde gerçekleşmelerin beklentilerin altında kaldığını izliyoruz. Bu durumda özellikle bölgede görülen pandemi salgını vaka artışlarının olduğunu söyleyebiliriz.



Dolar ise geçen hafta özellikle FED toplantı tutanaklarının açıklamasından sonra bir miktar değer kazansa da mevcut an itibariyle bu hafta da majör para birimleri karşısında 8 haftalık düşüşüne yeni bir haftayı da eklemek üzere.



EURUSD paritesinde aşağı yönlü bir baskı yaratmış durumda. Kritik 1.1819 direncinin altına sarkan paritede bu durumun günlük bazda kalıcılık sağlaması durumunda 1.1744 desteğini takip ediyor olacağız. 1.1819 referans seviyesinin aşılması durumunda ise dikkatimiz yeniden 1.2046 direncinde olacak.



Son olarak Karadeniz'de bulunan doğalgaz ile birlikte piyasalarda beklentiler dövizin düşmeye devam edeceği ve borsanın yükseleceği yönündedir.