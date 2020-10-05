EURO/USD paritesi, geride bıraktığımız cuma gününde 1.1700 seviyesi civarındaki iki günün en düşük seviyeleri bölgesinde aşağı yönlü bir görünümle işlem gördü. EUR/USD, 1.1690 yakınlarında destek buldu. EURO/USD paritesi, süregelen refleksif gerileme hareketine rağmen haftayı mütevazı kazançlarla kapatırken, önceki haftaki 1.1600 seviyesi civarından kaydettiği keskin düşüşünün bir kısmını toparladı.



Diğer yandan, özellikle Trump'ın Kovid -19 testinin pozitif çıkmasının ardından yoğunlaşan piyasalardaki riskten kaçınma hissiyatı, ABD Doları'nın güvenli bir liman olarak talep bulmasına yardımcı oldu. Veri cephesinde Euro bölgesi enflasyon ön rakamları, bölgede dezenflasyonist baskıların şimdiye kadar bozulmadan kaldığını gösterdi. Manşet TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0.1 artması ve yıllık bazda yüzde 0.3 daralması bekleniyor.

Çekirdek TÜFE ise aylık bazda yüzde 0.2 artış göstermesi bekleniyor.



BORSADA SATIŞ ETKİSİ

Cuma gününe yüzde 0.42 yukarıda başlayan ve 1.155 seviyesine kadar yükselen BİST 100 Endeksi, seans sonuna doğru gelen satışlar nedeniyle günü yüzde 0.15 ekside 1.144 puandan tamamladı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 14 baz puan azalarak yüzde 13.02 seviyesine, 10 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa 26 baz puan azalarak yüzde 12.97 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0.659'dan işlem görüyor. Dolar/ TL 7.63-7.78 bandından, Euro/TL 8.97- 9.14 bandından hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 516.5 seviyesinden işlem görüyor.



ABD'de endeksler, seansa pozitif başladı. Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 0.13 artışla 27.817 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0.53 artışla 3.381 puana, Nasdaq Endeksi yüzde 1.42 artışla 11.327 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise Almanya hariç cuma gününü pozitif kapattı. TCMB, 24 Eylül PPK toplantı özetini yayımladı. Buna göre enflasyon beklentilerindeki artış sürdü.



Yıl sonu enflasyon beklentisi 64 baz puan artışla yüzde 11.46'ya, gelecek on iki ay beklentisi ise 45 baz puan artışla yüzde 10.15'e yükseldi. Salgına bağlı arz yönlü enflasyonist etkiler sürerken, toplam talep koşulları enflasyonu sınırlamaya devam etti. Kurul, ekonomideki toparlanma ve bunun makro dengelere yansımalarını da gözeterek, salgın dönemine özgü destekleyici makro politika adımlarının ağustos ayından itibaren kademeli olarak geri alınmasına karar verdi.



ONS ALTINDA 1918 DİRENCİ

Geçtiğimiz cuma günü 1918 direncine gelerek ufak çaplı çanak formasyonunu tamamlayan ons altın, 1918'i gördükten sonra kar satışıyla geri çekilmeye başladı.



Bu noktada 1875'den gelen kısa vadeli uptrend çizgisi destek hattı olabilir. Seviye olarak ise 1884 desteği takip edilebilir.

1884 seviyesi günlük ana destek olarak takip edilebilir. Olası tepkilerde ise ilk olarak 1907, sonra ise bugün test edilen 1918 seviyesi izlenebilir. 1918'un üzerinde olası dört saatlik mum kapanışları, 1936 direncini gündeme getirebilir.