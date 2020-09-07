DOLAR: Cuma günü 7.4510 direncine kadar yükselmiş olan ABD doları, ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu sonrası kısa süreliğine 7.4564 seviyesini gördü.

Bu hareket sonrası hafif de olsa kar satışı geldi ve 7.4510 direncinin altında hareket etti. Olası kar satışlarının devamında, 31 Ağustos tarihinden çizdiğimiz kısa vadeli uptrend çizgisi destek alanı olarak takip edilebilir.



EURO/DOLAR: Haftanın son işlem gününde uluslararası piyasalarda ABD'de açıklanan Tarım Dışı İstihdam Raporu'nu takip ettik. İstihdam değişimi beklentilere paralel olarak 1.37 milyon olarak açıklandı. İş gücüne katılım oranı 0.3 puan yükselmesine rağmen, işsizlik oranı % 10.2'den % 8.4'e geriledi.

Aylık ortalama saatlik kazançlar ise % 0.4 olarak açıklandı. Veride manşet rakamlara bakıldığında beklentileri karşılayan ve toparlanma eğilimi olan bir yapı görülüyor. Burada tek soru işareti yaratan kısım, Özel Tarım Dışı Bordrolar'daki arka arkaya gelen zayıflıktır. Bu bölüm, verinin karışık olarak yorumlanmasına sebep olmuş olabilir.

Veri açıklandıktan sonra ilk anlarda dolar bacaklı ürünlerde pek bir fırtına kopmadı. Ancak hafif de olsa dolar lehine yönelim gözüküyor. Veriye 1.1845 seviyelerinden giren parite, yarım saat sonra 1.1802 seviyesine geriledi. Bu hareket sonrası, dört saatlik grafikte kırmızı ile renklendirdiğimiz trend çizgisi destek hattı olarak çalışmaya devam ediyor. 1.1805 desteğine denk gelen bu bölge şimdilik korunsa da, trendin altında olabilecek dört saatlik mum kapanışları dolar lehine hareketleri biraz daha baskın hale getirebilir. 1.1805 ya da trendten gelebilecek olası tepkilerde ise gün içi ilk direnç 1.1855 seviyesi olarak görülebilir.



ABD VE AVRUPA'DA KAYIPLAR YAŞANDI

BORSA: Cuma gününe yatay başlayan BİST 100 Endeksi, seans içinde 1.074 seviyesine kadar gevşerken haftayı yüzde 0.93 yükselişle 1.086 seviyesinden tamamladı. Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre değişmeyerek % 13,22 seviyesinde, 10 yıllık tahvil faizi % 13,51 seviyesinde sabit kaldı. ABD 10 yıllık tahvil faizi % 0,638'den işlem gördü.

Dolar/TL 7,45 seviyesine yükselerek rekor tazelerken euro/TL, 8,72-8,84 bandında seyretti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 499,6 seviyesinden işlem gördü.

Seansa negatif başlayan ABD endeksleri, teknoloji hisselerindeki düşüş öncülüğünde haftayı sert kayıplarla kapattı. Kapanışta, Dow Jones Endeksi % 2,78 kayıpla 28.293 puana, S&P500 Endeksi % 3,51 kayıpla 3.455 puana, Nasdaq Endeksi % 4,96 kayıpla 11.458 puana geriledi.

Avrupa Borsaları, seansı negatif kapatırken İspanya IBEX35 Endeksi benzerlerinden pozitif ayrıştı.