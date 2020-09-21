USD/TL: ABD borsalarına gelen satışların Asya borsalarında net bir baskı yaratmadığını izliyoruz.

Ons Altın artıda seyrederken, gelişmekte olan ülke para birimleri Yuan öncülüğünde sakin. Bu fiyatlamalar, değerlemeler açısından yüksek gözüken ABD borsalarındaki olası satışların şu aşamada genele yayılamayabileceğine işaret ediyor.



ABD'DE SATIŞ DALGASI

Eylül ayı başında ABD borsalarında yaşanan satış dalgasında gelişmekte olan ülke para birimleri nötr tepki vermişti.

Yurt içinde ise Dolar / TL bir süredir direnç yaptığı 7.50 seviyesinin üzerine çıkarak 7.56'lı seviyelere kadar yükseliş kaydetti. Kapanış ise 7.55 seviyesinden gerçekleşti. Cuma sabahı itibariyle GOÜ para birimlerindeki sakin görüntüye karşın kapanış seviyesinin altında kalmakta zorlanan kurda 7.5985 direnç olarak izlenebilir. Olası düşüşlerde ise 7.5150 destek olarak takip edilebilir.



EURO/USD'DE GERİ ÇEKİLME

EURO/USD: Almanya'da takip ettiğimiz Ağustos ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 1.2 azaldı. Verinin sırasıyla yüzde 0.1 ve yüzde 1.4 azalması bekleniyordu. Euro bölgesinde açıklanan Temmuz ayına ait cari fazla ise 16.6 milyar dolar oldu. Cari fazla Haziran ayında 20.7 milyar dolar olmuştu.

Bu gelişmelerin ve 1.1860 direncinin geçilememesinin etkisiyle EURO/USD paritesi geri çekiliyor. Geri çekilmenin devamında 1.1822 ve 1.1752 destek olarak izlenebilir. Euro lehine işlemlerde ve 1.1860 direnci üzeri fiyatlamada ise 1.1913 ve 1.1975 direnç oluşturabilir.



HİSSE BAZLI HAREKETLER

BORSA: BIST 100 endeksi global piyasalardaki risk iştahının zayıf seyrine ayak uydurarak satıcılı bir görünümle güne başladıktan sonra akşam saatlerinde gelen alımların etkisiyle günü artıda tamamlamayı başardı. Güne düşüşle başlayan endeks 1.100 puan sınırına kadar geriledikten sonra akşam saatlerinde 1.100 puanın üzerine çıktı. Böylece dünkü kayıplarını da telafi etmiş oldu.

ABD piyasaları açıldıktan sonra bir miktar toparlamasıyla birlikte BIST 100 endeksine destek verdi. Hisse bazlı hareketler görüldü. Sektörel olarak ise metal ana sanayi endeksi öne çıktı. Doğu Akdeniz meselesi eksenindeki gelişmeler, korona virüs aşısına yönelik haberler ve kurdaki hareketler gündemin odağındaki yerini koruyor. 1.120 puan direnç, 1.090 puan ise destek noktası olarak takip ediliyor.