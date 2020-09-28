Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,10, dolar/TL yüzde 0,88 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,88, euro/TL yüzde 0,99 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 1.084,93, en yüksek 1.135,07 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,10 artarak 1.124,17 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 kayıpla 455,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,88 azalışla 3.023,00 liraya geriledi. Geçen hafta 768,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 739,00 liraya düştü. Bu hafta ABD doları 7,6410 liraya yükselirken, Euro 8,8760 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,60 değer kaybetti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,41 değer kazanarak günü 1.124,17 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 1 değer kazandı.



ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ

TCMB'nin piyasa beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10,25'e çıkarmasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararların piyasaları desteklediğini, Doğu Akdeniz konusunda gerçekleştirilen yoğun diplomasinin de pay piyasaları üzerindeki baskıyı hafiflettiğini ifade edebiliriz.

Yurt içinde Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özeti, ekonomik güven endeksi, dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması, Almanya'da enflasyon, Çin'de açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.120 direnci üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 1.155 seviyesi olacağını tahmin etmekteyim.

Ons altın 1848 dolar seviyesinden aldığı destekle yukarı yönde hareket ediyor.

Teknik görünüm hala çok güçlü değil. Piyasadaki endişeler, emtialardan da çıkışa neden olunca altında sert bir şekilde 1900 dolar seviyesinin altına doğru bir hareket izlendi. ABD borsalarnda, virüsün seyri yakından takip edilmeli. Dolar/TL kuru 7,58-7,63 TL aralığında, spot piyasada gram altın hafif satıcılı işlem görüyor.

Vadeli kontratta 458,45 TL ve 457,04 TL destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarıda 461,80 TL ve 462,30 TL seviyeleri direnç seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.

Bu dirençlerin üzerinde kalması durumunda hareketini 467,49 TL seviyesine doğru sürdürebilir.