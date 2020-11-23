Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri doğrultusunda 475 baz puanlık faiz artırımı sonrasında sert bir şekilde gerileyen döviz kurları, haftayı 7,61 seviyesinde tamamladı.



Dolar/TL, 7,53 seviyelerine kadar çekilmişti. Euro/TL de yeniden 9 liranın üzerine tırmandı. Faiz artışı hamlesiyle birlikte Türkiye ekonomisinde risklerin azaldığına dikkat çekilirken, 5 yıllık CDS 370 baz puanın altına kadar geriledi. Ülke risk priminde 2 haftada 150 baz puanlık düşüşün önemine dikkat çekiliyor.



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Yatırımcılar, korona virüs aşısıyla ilgili olumlu haberlerin ardından geçen hafta yoğun şekilde riskli varlıklara yönelirken; bankacılık, seyahat, eğlence ve petrol gibi krizden en sert etkilenenler başta olmak üzere hisse senedi fonlarına 27 milyar dolarlık giriş sağlandı.



BofA'nın yaptığı açıklamaya göre, yatırımcılar ekonomiye duyarlı hisselere tekrar dönmekte olsalar da, teknoloji hisselerini satmayacaklar.

Risk iştahının artması sonucu geçen hafta yatırımcılar 4 milyar dolarlık altın satışı yaptılar. Bu, şu ana kadar altın yatırımındaki en büyük fon çıkışına tekabül ediyor. Buna karşın, altın 2020 yılını 2010'dan beri yıllık bazda en iyi performansla kapatmaya hazırlanıyor.



Hem parasal hem de mali politikaların genişlemesiyle şirket kârlarındaki keskin artış hisse senedi getirilerini artıracak gibi görünüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde gerçekleştirilen altın/ döviz karşılığı swap işlemlerinde, Türk lirası için uygulanan faiz oranı yüzde 15'e yükseltildi.



HAFTALIK REPO FAIZI ÜZERINDEN YAPILACAK

MEVCUT durumda TCMB tarafından kendi bünyesinde bir hafta vadeli kotasyon yöntemiyle ve 1-3-6 ay vadeli geleneksel yöntemli ihalelerle swap işlemleri gerçekleştiriliyor. Enflasyon raporu toplantısında TCMB tarafından tüm swap imkanları çerçevesinde sağlanan fonlama tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturduğu ifade ediliyor. TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısında alınan kararlar sonrası beklendiği üzere swap işlemlerinde Türk lirasına uygulanan faizi de politika faizi ile eşitlediğini görüyoruz. TCMB, politika faizini yüzde 15'e çıkartırken, karar metninde "Tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.