Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7.15, altının gram satış fiyatı yüzde 6.21, dolar/TL yüzde 2.23, euro/ TL yüzde 3.91 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.117,05, en yüksek 1.192,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7.15 artarak 1.191,96 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6.21 kazanımla 538.70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6.19 artışla 3.570,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 821,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 872.00 liraya çıktı.

ABD doları yüzde 2.23 değer kazanarak 8.5660 liraya, euro da yüzde 3.91 artarak 10.1750 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2.11, bireysel emeklilik fonları da yüzde 2.64 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 6.65 ile hisse senedi fonları oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1.01 değer kazanarak günü 1.191,96 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11.94 puan artarken, toplam işlem hacmi 21.7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0.28, holding endeksi yüzde 0.28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.02 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 3.23 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.



GEVŞEK PARA POLİTİKASI

Haftaya yurtiçinde ödemeler dengesi, sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurtdışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in konuşmaları ile Çin'de ve ABD'de enflasyon, Avro Bölgesinde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade ederken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.200 seviyesinin direnç, 1.155 puanın destek konumunda olduğunu söyleyebilirim. Fed'in ekonomiye destek vermek için daha gevşek bir para politikası izleyeceği ve parasal genişlemeyi artıracağı beklentisine girilmesinin etkisi ile ABD Doları, önemli para birimleri karşısında değer kaybetti.

Euro, dolar karşısında 1,1884 ile 15 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

ABD'nin ticari ortaklarının para sepeti karşısında ABD Doları'nın değerini yansıtan Dolar Endeksi (DXY) son 2 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Dolar/İsviçre Frangı 0.8995 ile Ocak 2015'ten beri en düşük seviyeye geriledi.

Gelişmekte olan para birimleri dolar karşısında yüzde 0.2 - yüzde 0.5 bandında değer kaybetti.

Yurtiçinde ise ABD seçimleri ve TCMB adımları takip edilirken, Türk lirasında değer kaybı devam etti. Dolar/TL bu hafta 8.40-8.56 bandında hem aşağı ve hem de yukarı yönlü bir sert dalgalanmalar yaşadı. Dolar/TL'de zirve 8.5686'ya taşınırken, euro/TL 10.18 zirvesine ulaştı.



BELİRSİZLİKTE ALTIN TIRMANDI

Altın fiyatları cuma günü yaşadığı 50 doları bulan yükselişlerle 1.950 doları geçtikten sonra bu sabah güne sakin başlamıştı.

Ancak artan belirsizlik ortamıyla birlikte ilerleyen saatlerde altının ons fiyatı yeniden yükselişe geçti ve onsu 1.952 dolara kadar tırmandı.

ABD'de başkanlık yarışının sonucuna ilişkin belirsizliğin devam etmesi ve Avrupa'da koronavirüs vakalarında rekor artışlar yaşanmasının talep konusunda yol açtığı endişeler petrol fiyatlarını yüzde 2'den fazla aşağı çekti. ABD ham petrolü yüzde 2.76 düşüşle 37.72 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Brent petrolü 1 doları aşan değer kaybıyla 40.64 dolar/varil seviyesinde.