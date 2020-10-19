EURO/DOLAR: ABD Başkanı Donald Trump, teşvik paketi konusundaki olumlu açıklamaları ile dikkat çekti. Ay başında teşvik paketinin, seçim sonuna kaldığını belirten Trump'ın şimdi de seçimlerden önce teşvik paketinin onaylanmasını istediği görülüyor. İngiltere konusunda ise karmaşık ortam devam ediyor. Görüşmelerde yol alındığı söylense de, bir netlik oluşmadı. Bu nedenle İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un söylediği gibi İngiltere masadan kalkacak mı, yoksa ek süre mi verilecek?

Pozitif yaklaşırsak ve Brexit konusunda yol haritasının tamamlandığını varsaysak BOE'nin negatif faiz konusunda yaktığı yeşil ışık, kafa karıştırmaya devam edecek. Euro/dolar tarafında ise 1.1740 kırıldı ve gerileme devam etti.

Burada 1.1690 seviyesi kritik. 1.1690 üzerinde kalabilirse 1.1740, 1.1775, 1.1800 ve 1.1830 dirençlerine doğru yukarı hareket gözlenebilir. 1,1690'ın altında kalmayı başarırsa 1.1650, 1.1615 ve 1.1550 desteklerine doğru geri çekilme mümkün olabilir. Bu hafta ABD doları yüzde 0,19 değer kazanarak 7,9040 liraya yükselirken, euro yüzde 0,49 azalışla 9,2710 liraya geriledi.



AVRUPA BORSALARINDA SATIŞ

ALTIN: Haftanın ilk işlem gününde, ons altın 1900 doların üzerindeki seyrini korumaya çalıştı. Dolar/TL kuru 7,91- 7,95 TL aralığında ve spot piyasada gram altın hafif alıcılı seyretti.

Piyasalarda, teşvik paketi, virüs vaka sayısı, Başkanlık seçimleri ve aşı çalışmaları daha önemli olduğu için veriler ikinci planda kalmış durumda. Vadeli kontratta gram altın için 488,94 TL ve 491,34 TL dirençler olarak izlenebilir.

Geri çekilmelerde, 487,55 TL ve 486,61 TL destek noktaları olarak görülüyor.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,25 kayıpla 483,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,54 azalışla 3.195,00 liraya geriledi. Geçen hafta 793,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 783,00 liraya düştü.

BORSA: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,32 değer kazandı. BIST 100 endeksi, en düşük 1.169,12, en yüksek 1.193,83 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,32 artarak 1.192,73 puandan tamamladı.

Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 2 baz puan düşerek % 13,60 seviyesine gerilerken 10 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 4 baz puan artarak % 13,74 seviyesine yükseldi.

ABD 10 yıllık tahvil faizi ise % 0,729'dan işlem gördü. Dolar/TL paritesi hafta kapanışında 7,90-7,93 bandında, Euro/TL 9,28-9,34 bandında işlem gördü.

Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 529,0 seviyelerinde seyretti. ABD'de hisse senetleri, vaka sayılarının ciddi şekilde artması nedeniyle seansı negatif tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Endeksi % 0,07 kayıpla 28.494 puana, S&P500 Endeksi %0,15 kayıpla 3.483 puana, Nasdaq Endeksi % 0,47 kayıpla 11.714 puana geriledi. Avrupa Borsaları karantina endişeleri ile seansı sert düşüşle kapattı.