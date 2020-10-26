Geçtiğimiz hafta altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0.9, dolar/TL yüzde 0.76, euro/ TL yüzde 1.61 değer kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ise haftalık bazda ortalama yüzde 0.18 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi en düşük 1.179,46 ve en yüksek 1.222,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0.18 azalarak 1.190,63 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geçen hafta yüzde 0.99 kazanımla 488.20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1.31 artışla 3.237,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta 773 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 791 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0.76 değer kazanarak 7.9640 liraya, euro da yüzde 1.61 artarak 9.4200 liraya yükseldi.

Yatırım fonları geçtiğimiz hafta yüzde 0.07, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0.70 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0.97 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0.64 değer kaybederek cuma gününü 1.190,63 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7.70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20.6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.



METAL SANAYİSİ YÜKSELİŞTE

Bankacılık endeksi yüzde 0.98 ve holding endeksi yüzde 1.31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.10 ile metal ana sanayi. en çok gerileyen ise yüzde 2,81 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin 4. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyleyebiliriz.

Yurt içi piyasalarda tüm dikkatlerin çevrildiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısının sürpriz bir kararla faizi değiştirmeden tamamlanmasının ardından, gözler yeniden jeopotilik gelişmelere döndü. Cuma günkü kararın ardından 7.97'nin üzerine çıkarak rekor tazeleyen dolar/TL, haftanın son işlem gününde zirvenin hemen altında değerlendi. Euro/ TL ise 9.4489 ile rekor seviyelerini bir kademe daha yukarı taşıdı.