DÖVİZ: Yurt içi piyasalarda bu hafta ekonomideki gelişmelerle TL ve TL varlıklar değer kazanırken, pozitif hava hakimdi.

Ekonomide yeni döneme işaret eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, piyasaların etkin, şeffaf ve istikrarlı bir hale ulaştırılacağının sinyallerini verirken, iş ve yatırım ortamının düzeltileceğini, güven ile kredibilitenin artırılacağını, uluslararası yatırımcılar ile yakın temas halinde olunacağını söyledi. Ülke risk priminin önümüzdeki dönemde düşürüleceğinin altı çizildi.

Ayrıca TCMB'nin atacağı adımların ve TCMB başkanının yanında olacağını belirtti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 403 seviyelerine geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacaklarını belirtmesi piyasaya olumlu yansıdı.

Ekonomi yönetimi, TCMB ve BDDK yeni adımlar atmaya devam ediyor. Global piyasalarda ABD seçimi sonrası Trump yönetiminin yeni teşvik paketi müzakerelerinden çekileceği haberleri gündemde.

Dolar endeksi 92,95 seviyelerinde. Dolar kurunda 7,50 ve 7,40 seviyesi destek; 7,75 ve 8 seviyesi direnç olarak izlenebilir.



BORSA: Haftanın son işlem gününe yüzde 0,41 artışla başlayan BİST100 Endeksi, 1.304 seviyesine kadar yükselerek tarihi rekorunu art arda 3. kez tazeledi.

Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 55 baz puan düşerek yüzde 13,96 seviyesine, 10 yıllık tahvil faizi 43 baz puan düşerek yüzde 12,44 seviyesine geriledi.

Vaka sayılarındaki artışlar nedeniyle ABD'de piyasalar yönünü aşağı çevirdi. Kapanışta Dow Jones Endeksi yüzde 1,08 düşüşle 29.080 puana, S&P500 Endeksi yüzde 1,00 düşüşle 3.537 puana, Nasdaq Endeksi yüzde 0,65 düşüşle 11.710 puana geriledi.

Aşı iyimserliğinin piyasalardaki etkisinin azalması ve artan vaka sayısı nedeniyle Avrupa borsaları negatif bir seyir izledi. Borsa İstanbul, Kıymetli Madenler Swap Pazarının 16 Kasım 2020'de faaliyete geçeceğini bildirdi.



ALTIN: Ons altın geçtiğimiz hafta başında test ettiği 1850 desteğini kıramadı ve 1900 seviyesine yöneldi. Yukarıdaki 50 günlük ortalama oldukça önemli. Bu desteğin üzerinde birkaç günlük mum kapanışı, sarı metaldeki pozitif hareketi tekrar tetikleyebilir.