DÖVİZ: Avrupa, Amerika'dan hızlı davrandı ve 1,8 trilyon euro bütçeli kurtarma paketini onayladığını açıkladı. ECB ise, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, daha önce uygulanan teşvik uygulamalarının genişletilmesine karar verdi. Sürenin 2022 Mart ayına uzatılmasına karar verilirken, 500 milyar euroluk artış yapıldı. İngiltere tarafında ise Brexit görüşmeleri çıkmaz içinde ve fikir ayrılıkları devam ediyor. GBP tarafındaki değer kaybı ise kendini göstermeye başladı.

Euro/dolar 1,21 civarında gezinmeye devam ediyor.

1,2080 üzerinde kalabilirse 1,2160 1,2180 1,22000 test edilebilir.

Dolar/TL paritesinde daha önceki raporlarımızda da yazdığımız gibi dört saatlik grafikte sıkışma yaşanıyordu. Cuma günü itibariyle bu sıkışma artık zamansal olarak bitti ve Avrupa Birliği ile ABD'den beklenen olası haber akışlarının da denk gelmesiyle yukarı yönde hafif tepki verdi. Bu tepki sonucu 7.89 direncine gelindi ancak bu direnç üzerinde tutunamadı.

Bundan sonraki süreçte 7.50'den uzanan uptrend çizgisini destek hattı olarak takip edeceğiz.



TÜİK İŞSİZLİK VERİLERİ

BORSA: Haftanın son işlem gününe % 0,35 artışla başlayan BİST100 Endeksi, seans içinde 1.366,8 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelerken günü % 0,23 primle 1.353,4 puandan kapattı.

Bankacılık endeksi seansı % 0,99, sınai endeks % 0,56 artıda tamamladı.

Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi değişmeyerek % 14,69, 10 yıllık tahvil faizi de % 13,31 seviyesinde sabit kaldı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi % 0,910'dan işlem gördü. Dolar/TL paritesi, 7,82-7,88 bandında, Euro/TL 9,45-9,58 bandında hareket etti.

Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 369,4 seviyesinden işlem gördü.

Seansa negatif başlayan ABD hisse senedi piyasalarında Dow Jones % 0,23 düşüşle 29.999 puana, S&P500 % 0,13 düşüşle 3.668 puana gerilerken Nasdaq Endeksi % 0,54 artışla 12.406 puana yükseldi. Avrupa Borsaları, vaka sayılarındaki artışlarla karışık bir seyir izledi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 15+ yaştakilerde işsiz sayısı 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 12 (550 bin kişi) azalarak 4.016.000 kişi oldu. İşsizlik oranı 1,1 puanlık azalış ile %12,7 seviyesinde gerçekleşti.

Tarım dışı işsizlik oranı 1,5 puanlık azalış ile %14,9 oldu. Avrupa Merkez Bankası beklentiler paralelinde faizleri sabit tutma kararı aldı.