Geçtiğimiz hafta, ekonomi gündemi oldukça yoğundu. Gelişmeleri hızlıca hatırlayalım: Yurt içi tarafta Ekonomi Yönetimi, TCMB, BDDK yeni adımlar atmaya devam ediyor.



TCMB zorunlu karşılıklarda kredi büyümesi şartını kaldırdı ve değişikliğe gitti. TCMB kısa vadeli TL ve yabancı para birimi hesapları için zorunlu karşılıkları artırırken, reel kredi büyümesi kriterini kaldırarak zorunlu karşılıklarda sadeleşmeye gitti. TCMB 475 baz puan faiz artışına karar verilen Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerini yayımladı. Kasım ayına ilişkin takip edilen verilerin, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru hareketliliği kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı belirtildi.



FAİZLERDEKİ DEĞİŞİM

Global piyasalarda aşı haberleri, Trump'ın yönetimindeki birimlere yeni seçilen başkan Joe Biden ile işbirliği yapmaları çağrısında bulunarak geçiş sürecini fiilen başlatması ön planda yer aldı. Dolar endeksi 91.90 seviyelerinde gerçekleşti. Bir önceki hafta Merkez Bankası kararı sonrası TL ve TL cinsi varlıklarda değerlenme sürerken, 7.51 seviyelerini gören ve geride bıraktığımız haftaya yükselişle başlayan USD/TL paritesi, cuma sabahı 7.85 seviyelerinde işlem gördü.



2019'da tamamı ikinci yarıda olmak üzere toplam 1.200 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 12 seviyesine indiren TCMB, yılın ilk 5 toplantısında 375 baz puan indirimle haftalık repo faizini yüzde 8.25'e çekti.



24 Eylül'de son iki yıldaki ilk faiz artırımını gerçekleştirdi ve politika faizini 200 baz puan artışla yüzde 10.25'e çekti. 22 Ekim'deki toplantısında ise haftalık repo faizini yüzde 10.25 seviyesinde bıraktı. Naci Ağbal göreve geldikten sonra yapılan 19 Kasım toplantısında haftalık repo faizi 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltildi.



2021 BEKLENTİLERİ

Cari dengenin 2020 sonunda 30.9 milyar dolar, 2021 yılında ise 22.1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir.



GSYH büyümesinin 2020 ve 2021'de sırasıyla -%0,6 ve 4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda yüzde 14.49, 3 ay sonrasında yüzde 14.67, 6 ay sonrasında yüzde 13.98 ve 12 ay sonrasında ise yüzde 12.29 olması beklenmektedir. Hali hazırda yüzde 13.73 olan 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 ay sonrasında yüzde 12.65 seviyesinde dengeleneceği beklenmektedir.