Kasım ayı da yılın diğer ayları gibi oldukça hareketli geçti.

Dünyada pandeminin gelişimi izlenirken içeride ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler gündeme damgasını vurdu. Ekonomi yönetimi tarafından verilen piyasa dostu mesajlar ve atılan adımlar piyasalar tarafından coşkuyla karşılandı. Uzun süre Türkiye piyasalarında net satıcı konumunda olan yabancı yatırımcılar yeniden Türkiye'yi radarlarına aldılar ve 2 haftalık sürede hem hisse senedi hem de tahvil piyasalarında net 1.5 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi. Ancak bireysel yerli yatırımcıların döviz talebi hız kesse de sürüyor. 27 Kasım haftasında bireyseller 101 milyon dolarlık döviz alırken kurumlar 289 milyon dolarlık döviz sattı.



MUHTEŞEM DÖNÜŞ YAPIN

Haftaya kötü bir başlangıç yapmalarına rağmen, doların güç kaybetmesi ve tepki alımları sonraki günlerde metallere doping oldu. Yukarı yönlü en güçlü hareketlerden birini platin gösterdi. Beyaz madenin onsu bu hafta 1.061 dolara çıkarak yılın zirvesini gördü. bu platinin yeni bir ralliye başladığını gösteriyor. Platini, altın ve gümüş rallilerinin takip edeceği tahmin ediliyor Yıllarca diğer değerli metallerin altında performans gösteren platin, muhteşem bir geri dönüşe hazırlanıyor.

Dünya Platin Yatırım Konseyi (WPIC) bu yıl platin piyasasının açık vereceğini, gelecek yıl ise azalmakla birlikte piyasa açığının süreceğini tahmin ediyor. Platin grubu metalleri takip edenlerin bildiği gibi arz-talep sıkıntısı son 3 yılda paladyuma büyük destek vermişti. Talebin gerisinde kalan arz şimdi de spot ışıklarının platine dönmesine neden oluyor.



BORSA YİNE KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0.16, altının gram satış fiyatı yüzde 2.81, euro/TL yüzde 1.13 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0.66 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.283,58, en yüksek 1.338,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0.16 artarak 1.330,87 puandan tamamladı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2.81 kazanımla 460.40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2.76 artışla 3.054,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 726 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 746 liraya çıktı. ABD doları yüzde 0.66 değer kaybederek 7.7890 liraya gerilerken, euro yüzde 1.13 artarak 9.4640 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0.29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0.21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0.71 ile kıymetli madenler fonları oldu.



KURLARDA DENGELENME

Cuma sabah saatlerinden itibaren 7.80'de dengelenen kur, günün ikinci bölümünde 7.76-7.77 bandına geriledi.

Enflasyon, dış ticaret verileri gibi Türkiye ekonomisi için kritik verilerin açıklandığı haftanın son gününde reel efektif döviz kuru dışında, fiyatlanacak önemli bir veri olmadı. Enflasyondan gelen kötü sürprizle dalgalanmasına karşın günü düşüşle kapatan dolar/TL kuru cuma günü yükseldi.

Dolar/TL, sabah saatlerinden itibaren yeniden gördüğü 7.80 seviyelerinde dengelenirken 7.77'ye geriledi. Euro/ TL de benzer grafikle 9.48 seviyelerinden 9.44-9.45 civarına indi.