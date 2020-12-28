USD/TRY: ABD ve Avrupa'da piyasalar Noel nedeniyle tüm gün kapalı olacak. İngiltere ve AB'nin Brexit ticaret anlaşmasında uzlaşmasıyla açık olan piyasalarda genel olarak pozitif bir hava olsa da tatil nedeniyle işlem hacimlerinin ve oynaklığın düşük kalması bekleniyor.

Önemli bir veri akışı da gözlenmiyor.

Yurtiçi tarafta ise geçen hafta MB faiz kararı takip edildi.

Merkez Bankası, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizini, 150 baz puan olan beklentilerin üzerinde 200 baz puan artırdı ve yüzde 17 seviyesine getirdi.



Dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi ve enflasyon tahmin hedefine ulaşabilmek için güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar verildiği görüldü. Şu aşamada MB kararının TL'ye destek vermeye devam edebileceğini düşünürken, kurda 7,50-7,52 bölgesi hedef olarak izlenebilir.

Tüm aktörleri ile beraber Ekonomi Yönetiminin son dönemdeki adımları piyasa tarafından olumlu algılanıyor. Pozisyon değişikliği sonrası yeni pozisyonunun zamanla fiyatlamaya daha fazla etki edebilir. Merkez Bankası piyasa beklentisinin üzerinde faiz artışı kararı aldı.

200 puanlık artışla politika faizi yüzde 17 seviyesine yükseltildi.

Şahin duruşun süreceği belirtildi.



Parite 7,58 civarında işlem görüyor. 7,548 ve 7,52 seviyeleri destek; 7,618 ve 7,656 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Usd/TL için yazdıklarım parite içinde geçerli. 9,253 civarında işlem gören paritede 9,218 ve 9,168 destek; 9,28 ve 9,328 seviyeleri direnç olarak öne çıkabilir.



ALTIN

Noel nedeniyle bugün yurtdışı piyasalar tatil olduğu için işlem hacmi açısından sakin geçiyor. Ons altın geçen hafta 1900$ direncini kısa soluklu aştı ancak çok güçlü kalamadı. Altın için ABD teşvik paketi, virüsün seyri ve aşı haberleri ilerleyen günlerde yakından izlenmeli Bugün spot piyasada gram altın hafif alıcılı işlem görüyor.

Vadeli kontratta gram altın için 454,09 TL ve 452,85 TL destek noktaları, 455,55 TL ve 457,26 TL dirençlerinin ardından 459,65 TL direnci izlenebilir.



BORSA

Yeni güne başlarken, Asya Borsaları pozitif bir seyir izliyor. Dow Jones vadeli endeksi yüzde 0,22 artıda. Sabah saatlerinde Dolar/TL 7,59, Euro/TL 9,24, Euro/Dolar paritesi 1,2195, Dolar Endeksi 90,25, Brent tipi petrol, varil başına 51,37 dolardan işlem görüyor. GOÜ para birimleri dolar karşısında karışık görünüm sergiliyor. Altının onsu 1.880 dolardan, gramı 458,59 liradan işlem görüyor. Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı, sektörel güven endeksleri, reel kesim güven endeksi ve yabancı ziyaretçi sayısı verileri ön plana çıkarken yurt dışında Japonya Tokyo tüketici fiyat endeksi ve işsizlik oranı verileri ön plana çıkmaktadır.