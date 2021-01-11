DÖVİZ: Dolar/TL paritesi, ABD'de siyasi endişelerin azalması sonrası değer kazanan endeksin etkisiyle 7.40 direncini test etti. Bu direncin geçilememesi ve ABD'de tarım dışı istihdamın azalış göstermesinin etkisiyle de geri çekildi. Geri çekilmenin devamında 7.2060 ve 7.0550 destek olarak takip edilebilir.

7.4000 direncinin geçilmesi ve üzeri fiyatlamada ise 7.5000 ve 7.7880 direnç oluşturabilir.

Bir süredir kısa vadeli fiyat kanalı içerisinde yükselişini sürdüren EURUSD paritesi aynı zamanda 8 günlük ortalama ile de takip ediliyordu.

Ancak Asya seansında 8 günlük ortalamanın altına geri çekilme yaşandı. 1.2265 desteği kırılmamış olsa da test edildi. 1.2265'in kırılması halinde dolar lehine hareketler tetiklenebilir.

Bu durumda 1.2165 desteği önemli bir hale gelebilir. 1.2265'de tutunması halinde ise 1.2305 ve 1.2330 dirençleri takip edilebilecek ilk seviyeler olabilir.



YÜKSELİŞLE AÇILDI

ALTIN: Altın fiyatlarında sert bir geri çekilme ile 1900 desteği kırıldı.

1885 desteğinin de kırılmasıyla 1874'e geriledi. İstihdam verilerini de hesaba katarsak 1870 kritik destek olarak kullanılabilir. 1870'in üzerinde kalabilirse 1900, 19048, 1927 ve 1940 hedef konumunda olabilir.1870'in altına inmesi durumunda ise 1860, 1855 ve 1843'e doğru gerileme izleyebiliriz.

Gram altın, 453'ün altında kalarak 446 desteğine kadar gerileme ile karşılaştı. Gün içinde kritik destek olan 446'nın üzerine çıkabilirse 453, 457, 461 ve 466 ilk hedefler olarak kullanılabilir.



BORSA: Cuma güne % 0,64 artışla başlayan BİST100 Endeksi, 1.505-1.523 bandında işlem gördü. Kapanışta % 1,12 primle 1.522 puandan günü tamamladı.

Bankacılık endeksi % 1,95, sınai endeks % 1,16 artıda kapattı haftayı.

Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 11 baz puan gerileyerek % 14,79 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 18 baz puan artarak % 13,15 seviyesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi % 1,100'den işlem gördü. Dolar/TL paritesi, 7,24- 7,39 bandında, Euro/TL 8,89-9,08 bandında hareket etti.

Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 307,5 seviyesindeydi.

ABD'de endeksler başkanın tescil edilmesiyle yükselişle açıldı. Politikadaki gelişmeler ve güçlü gelen makroekonomik verilerden destek bulan ABD endeksleri, rekor yüksek seviyelerde kapanış yaptı. Dow Jones % 0,69 artışla 31.041 puana, S&P500 % 1,48 artışla 3.804 puana, Nasdaq % 2,56 artışla 13.068 puana yükseldi. Avrupa borsaları pozitif bir seyir izlerken Hollanda AEX Borsası negatif ayrıştı.