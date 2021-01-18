Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü yüzde 1,43 değer kaybederek 1.524,49 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 22,11 puan azalırken, toplam işlem hacmi 31,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,66 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,95 ile turizm, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. Koronavirüs salgınında, aşılama çalışmalarına karşın dünya genelinde vaka ve ölüm sayılarındaki artış nedeniyle tedbirlerin sıkılaştırılabileceği endişelerinin küresel ölçekte pay piyasaları üzerinde baskıya neden olduğu görülmekte.



VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Avrupa borsalarına paralel satıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, endeksin banka hisseleri öncülüğünde gerilediğine dikkati çekerken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, Çin'de büyüme, Euro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.580 seviyeleri direnç, 1.500 puan destek konumunda.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,05, altının gram satış fiyatı yüzde 0,05 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 2,24, euro/TL yüzde 0,82 değer kazandı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,05 kayıpla 443,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,07 azalışla 2.944,00 liraya geriledi. Geçen hafta 720,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 719,00 liraya düştü. ABD doları yüzde 2,24 değer kazanarak 7,4920 liraya, euro da yüzde 0,82 artarak 9,0710 liraya yükseldi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,49 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,02 değer kaybetti. Yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,98 ile hisse senedi fonları oldu.