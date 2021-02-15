Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,74, altının gram satış fiyatı yüzde 1,40, euro/TL yüzde 0,35 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,30 değer kaybetti. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,40 kazanımla 411,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,37 artışla 2.731,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 658,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 667,00 liraya çıktı. ABD doları 7,0330 liraya gerilerken, Euro 8,5020 liraya yükseldi.

ABD'deki ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de sanayi üretimi, Euro Bölgesinde enflasyon, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.525 puanın destek konumunda olduğunu söyleyebiliriz.



FAİZ ORANI SABİT BIRAKILABİLİR

Öte yandan Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin ekonomistler, politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde görüş belirtti. Geçen hafta 1.800 doların altını gördükten sonra ABD dolarının küresel para birimleri karşısında değer kaybetmesinden destek bulan spot altın fiyatları 1.840 doların üzerine tırmandı.

ABD dolarının önemli para birimleri karşısında değer kaybetmesi, ABD'de yeni koronavirüs yardım paketinin yakın zamanda Kongre gündemine geleceği beklentisi altın fiyatlarını son bir haftanın en yüksek seviyelerine yaklaştırdı.

ABD Başkan Biden'ın ortaya koyduğu teşvik paketini Kongre'den geçireceğine yönelik güvenin ABD dolarındaki zayıflığın ve altın fiyatındaki yukarı hareketin arkasındaki temel neden olduğunu belirtebiliriz.

Bunun yanı sıra Bitcoin'in rekor seviyelere çıkmasının da altında bir miktar olumlu hava estirdiği ifade ediliyor.

Spot altın fiyatı 1843,42 dolar seviyesine kadar yükselişinin ardından yüzde 0,65 artışla 1841,59 dolar seviyesinden işlem gördü. 1840 dolar seviyesinin üzerinde kalındıkça 1853-1875 dolar aralığı hedeflenmeye devam edilecek. Aşağı harekette ilk destek 1828 dolar seviyesi olacak.