Döviz ve altın piyasası ile borsa açısından oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktık. Aralarında Merkez Bankası'nın faiz kararının da yer aldığı gelişmeleri hatırlayalım.

■ DÖVİZ: USD/TRY paritesi 7.02 desteğini kırdıktan sonra 6.88 desteğine kadar yaklaşmıştı. Ancak hafta sonu yaşanan hareketlilikte 7.02/6.88 arasında fiyatlanma gerçekleşti. Yatay seyrin devam etmesi, fiyatların 8.58'den gelen downtrend çizgisine yaklaşmasını da beraberinde getirdi.

7.02'nin altında olası düşüşlerde ilk olarak 6.88 önemli. 6.88'in kırılması TRY lehine hareketlere bir yenisini ekleyebilir.

■ EURO/USD: EURO/USD ise cuma günü 1,2110 direncinin yeniden üzerine çıktı. Gün içinde 1,2110 altında, 1,2050 1,2000 1,1960 ve 1,1920 desteklerine doğru geri çekildi. 1,2110 üzerinde ise 1,2150 1,2170 ve 1,2200'a doğru hareketin devamı görülebilir.

■ BORSA: Cuma gününe yüzde 0.48 artıda başlayan BİST100 Endeksi, gün içinde 1.544,22-1.562,83 puan bandında işlem gördü. Kapanışta, küresel benzerlerinden pozitif ayrışan Endeks, günü yüzde 0.38 primle 1.546,41 seviyesinden kapattı.

Bankacılık Endeksi yüzde 1.85 ekside, Sınai Endeks yüzde 1.59 artıda tamamladı.



MB'NİN FAİZ KARARI

Cuma günü yurt içi piyasaların odağında TCMB'nin faiz kararı vardı. Merkez, 18 Şubat PPK toplantısında politika faizini, beklentiler doğrultusunda yüzde 17 seviyesinde sabit bırakırken, karar metnindeki 'uzun müddet sıkı duruş' ifadesi yerini korudu.

Enflasyonda yüzde 5 hedefine vurgu yapılırken gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaşmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin belirgin hale gelmesi bekleniyor. Böylelikle enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülüyor.

■ ALTIN: Ons Altın tarafında baskılanma geçtiğimiz hafta boyunca devam etti. Çarşamba gününden bu yana 1767 desteği test ediliyor. 1767 desteğinin altına sarkma yaşandı ancak günlük mum kapanışları önemli. 1767 desteği günlük mumlar ile kırılırsa satışlar daha da hızlanabilir ve grafikte görülen düşen fiyat kanalının alt bandına doğru düşüş hızlanabilir. 1767 desteği kritik olduğu için ara ara tepkiler gelebilir. Genel olarak bahsettiğimiz kanalın üst bandı ya da 34 günlük ortalama yukarı yönde kırılmadan sarı metalde yeni bir ralliden söz etmek teknik olarak erkencilik olabilir.

Bu bölge kırılmadan olası yükselişler tepki olarak değerlendirilebilir.