Dolar/TL'de yükseliş cuma akşam saatlerinde hız kazandı.

ABD 10 yıllık tahvil getirisinin 1.60 zirvesini görmesiyle, dolar/TL 7.44 seviyelerini gördü.

Geçen hafta 6.9'a kadar gerileyen dolar/TL haftaya 7.01 seviyesinden başlamıştı.

Hafta boyunca yukarı yönlü seyir izleyen dolar/ TL'de haftalık bazda yüzde 5 yükseliş yaşandı.

ABD tahvil faizindeki yükseliş piyasaya baskı yaratan en önemli başlıklardan biri.

Şubat başından yüzde 1.10 seviyelerinde olan ABD 10 yıllık tahvil getirisi akşam dakikalar içinde 1.5 seviyesinden yüzde 1.6 seviyesine çıktı.

Dolar/TL de söz konusu harekete bağlı olarak 7.44 seviyelerine kadar çıktı.

FED yetkililerinden gelen açıklamalar sonrası ABD 10 yıllıklar yüzde 1.5'in altına tekrar geriledi.



5.9 PUAN ARTIŞTA

Dolar/TL 7.32 seviyesinde yer aldı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü baskının azalması için emtia fiyatlarındaki, özellikle bakır fiyatındaki artışın durması yada yavaşlaması gerekiyor. Baskının devam etmesi durumunda, Fed getiri eğrisi kontrolünü muhtemelen seslendirecek.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0.35 değer kazanarak günü 1.488,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.9 puan artarken, toplam işlem hacmi 32.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1.48 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.12 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 4.18 ile finansal kiralama, faktoring oldu.



RİSK İŞTAHINDA ARTIŞ

ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon ve tahvil faizlerine ilişkin endişeleri yatıştırması ile küresel risk iştahının arttığını bildirdi. Yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, tüketici güven endeksi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtirken teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 seviyesinin destek, 1.550 puanın direnç konumunda olduğunu söyleyebiliriz.



SATIŞ BASKISI

ABD tahvil getirilerinde hızlanan yükseliş eğilimi sonrasında Borsa İstanbul'da da gün satıcılı başladı. BIST 100 endeksi, açılışını yüzde 2.93 azalışla 1.444,53 puandan yaptı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert yükselişin, küresel ölçekte risk iştahının azalmasına ve görece riskli varlıklar arasında değerlendirilen pay piyasaları ve gelişmekte olan ülke para birimlerinde satış baskısına neden olurken, Veri gündeminde; yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını dile getirebiliriz. Tahvil piyasasındaki hareketlerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olmaya devam edeceği görülmekte. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.430 seviyesinin destek, 1.520 puanın direnç konumunda olduğunu belirtirim.