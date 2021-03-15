Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,06 değer kazanarak haftanın son işlem gününü 1.557,39 puandan tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Reform Paketi'ni açıklamasıyla birlikte BIST 100 endeksinin Avrupa borsalarından pozitif ayrıştığı görüldü. Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecektir. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda olduğunu söyleyebiliriz.



ALTIN VE GÜMÜŞ DE KATILACAK

ABD Hazine kağıdı getirilerinin haftanın son işlem gününde yeniden yüzde 1.5 seviyesini aşması ve güçlenen ABD doları, altın fiyatlarını 1.740 dolardan geriletti. ABD uzun vadeli tahvil getirileri çok fazla artmıyor, asıl sorun tahvil getirilerinin düşmemesi değerlendirmesi yapılıyor ve kısa vadede fiyatının yeniden 1.700 dolar/ons seviyesinin altına çekilebileceğine işaret ediliyor. Gümüş fiyatları da 26 dolar/onsun üzerine çıktı fakat orada kalmayı başaramadı.

ABD'de Fed'in tahminlerden önce sıkılaştırma adımlarına yönelebileceği endişelerinin hafiflemesi ve faizlerde düşüşün başlamasıyla kıymetli metaller için olumlu sinyaller alınmaya başlayacağını düşünüyorum. ABD'nin teşvik paketinin yardımıyla küresel emtia piyasalarında beklenen 'süper döngü'ye altın ve gümüş rallisinin de eşlik edeceği tahminleri var.



ARTIŞIN NEDENİ TAHVİL FAİZLERİ

Haftaya yükselişle başladıktan sonra üst üste 3 gündür gerileyen döviz kurları haftanın son gününde yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL yüzde 1,5'in üzerinde değerlenerek 7,60'ın üzerine tırmandı.

Kurdaki yükselişte ABD devlet tahvili faizlerindeki artışlar etkili oluyor. Euro/TL de benzer hareketlerle 9,08'i aştı.

Reuters anketi henüz yayımlanmasa da işlemcilere göre piyasalardaki fiyatlamalar da 50-100 baz puan bandında olmak üzere daha çok 100 baz puan faiz artışına işaret ediyor.

Bankacılar mevcut enflasyona göre yapılan hesaplamalara göre reel faizin 140 baz puana kadar gerilediğini, önümüzdeki aylarda bunun daha da düşecek olmasının orta ve uzun vadeli enflasyon tahminlerine yukarı revizyon olarak yansıyabileceğini öngörüyorlar.

TCMB'nin bu ayki PPK toplantısının sonuçları 18 Mart'ta açıklanacak.