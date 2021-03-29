USD/TRY: Haftanın son işlem gününde USD/TRY paritesi 8.0300 direnç bölgesi üzerine yükseliş gösterse de şimdilik bu bölge üzerinde tutunamadı.

8.0300 direnç bölgesi üstüne kırılımlarda tutunması halinde paritede 8.1586 ve 8.2639 seviyeleri sonraki direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Aşağıda ise 7.8353 ve 7.7880 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.



EURO/USD: Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri yukarı hareket gücünü kaybetmeye başlayıp yatay bir tepkiye Biden'ın ilk basın toplantısında aşılama konusundaki hedefleri oldukça pozitif yorumlar alırken, Çin ile ilgili söylemleri dikkat çekiciydi. Dolar endeksi tarafındaki değer kazancı ise devam ederek, EURUSD tarafında 1,18 altına doğru bir hareket ile karşılaştık. Geçen hafta belirttiğim gibi 1,1875 altında 1,1800 desteğimize ulaşmayı başardık. Gün içinde 1,1762 ilk kısa vadeli destek konumunda. Aşağı hareketin devamı için bu seviyenin kırılması beklenebilir. 1,1762 altında 1,1700 1,1615 ve 1,1500 desteklerine doğru geri çekilme mümkün olabilir. 1,1762 üzerinde ise 1,1810 1,1830 1,1855 e doğru hareketin devamı görebiliriz.



BORSA: Yüksek volatiliteli geçen haftanın son işlem gününde gün içi hafif satıcılı bir seyir ve kapanış beklendi.

Borsa İstanbul'da 1.400 seviyesinin hafif altında 1.394'ten kapanış yapıldı.

1.400 seviyesi, çift yönlü direnç ve destek görevi görmeye devam edecektir. Hafta ortalarında Dolar/TL'nin 7,90-8,00 bandına oturarak yatay bir seyir izlemesiyle piyasaların ateşi dinmişti. Panik havasının dağılması kurda benzer seviyelerin korunması ve önümüzdeki haftaya taşınmasıyla mümkün olacaktır. Ekonomi ve siyaset gündemi yoğun geçmeye devam ediyor.

Ziraat Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın görevi bıraktığını açıkladı. Bankalar endeksi XBANK'ta hafta boyu süren satış baskısı devam edecek gibi görünüyor. Piyasalar fiyatlamalar için bir yandan son dönemlerde üst üste gelen görev değişiklikleri sonrasında yeni kabinenin açıklanmasını bekliyor.



ALTIN: Haftanın son işlem gününde Ons Altın alçalan trend çizgisi ve 1721 destek bölgesi üzerinde sakin seyretmekte.

Bu bölge altına kırması halinde değerli madende satış baskısı ön plana çıkabilir ve 1700 1676 destekleri gündeme gelebilir. Diğer yandan olası yukarı yönelimlerde ise geçtiğimizi haftadan bu yana direnç oluşturan 1746 bandını ilk direnç bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. 1956-1676 düşüşünün yüzde 23.6 fibo bölgesi de olan bu bandın üstüne olası yönelimlerde ise 1765 ve 1785 seviyeleri direnç oluşturabilir.