USDTRY paritesi TCMB'nin beklentilerin üzerinde gerçekleştirdiği 200 baz puanlık faiz artışı sonrasında TRY lehine fiyatlanmaya devam ediyor. Cuma gününden bu yana 7.30'a kadar gerileyen parite, Asya seansında bu desteğin hemen üzerinde fiyatlandı.Yaşanan düşüş ile birlikte 200 günlük ortalama da günlük mumlar ile aşağı yönde kırıldı. Bundan sonraki süreçte aşağıda 7.30 ilk takip edilecek destek olacaktır. Daha da aşağıda 7.22'in kırılması TRY lehine hareketleri güçlendirebilir ve 7.00 seviyesi gündeme gelebilir.

Olası tepkilerde sırasıyla 200 ve 100 günlük ortalamaların yukarı yönde aşılıp aşılamayacağı izlenecektir. Genel olarak 7.59 altında kaldıkça yükselişlerin tepki hareketi olarak kalması mümkün gözüküyor. MB'nin 200 baz puan faiz artırmasıyla sert geri çekilen ardından güne de satıcılı başlayan USDTRY kuru, 7,2745 destek seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Bu seviye altında günlük bar kapanışı gerçekleştirmesi durumunda, düşüş yönlü işlemler ivme kazanabilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 7,0829 olacaktır. Aksi halde, 7,2745 seviyesinin geçilmesi durumunda 7,3531 direnç seviyesi gündemimize gelebilir.



TAHVİL FAİZİNDE ARTIŞ

Parite 1,1990 ile haftanın en yüksek seviyesine yakın seyrettikten sonra günü 1,1916 seviyesinden kapattı. ABD on yıllık tahvil faizinin yükseliş eğilimini koruması EUROUSD'yi baskılamaya devam ediyor. ABD tahvil faizindeki artış eğilimi ile 1,1935 civarında hareket eden paritede baskı sürebilir ve 1,1870 seviyesi hedef olabilir. Öte yandan,olası yükselişlerde 1,1990 direnç konumunda.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizlerde ve varlık alım programında değişiklik yapmadı.

Yurt dışı tarafta veri takvimine bakıldığında, Avrupa tarafında, TSİ 10'da Almanya'da şubat ayına ilişkin ÜFE verisi takip edilecek.



GELEN SATIŞLARIN ETKİSİ

Cuma güne artıda başlayan BİST100 Endeksi, TCMB'nin faiz kararının ardından 1.574,56 seviyesine kadar yükseldikten sonra gelen satışların etkisi ile kapanışta %0,72 düşüşle 1.550,93 seviyesinden kapattı. Bankacılık Endeksi %2,21 artıda tamamlarken Sınai Endeks %1,48 ekside tamamladı.

Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre işlem görmeyerek %16,36 seviyesinde, 10 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 28 baz puan düşerek %14,02 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizi, %1,75 seviyesine kadar yükselerek Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Sabah saatlerinde ise %1,70 seviyelerinde işlem görüyor. Merkez'in faiz kararından sonra TL'de değer kazançları görüldü. Dolar/TL paritesi, 7,2859-7,5644 bandında, Euro/TL 8,7054-9,0489 bandında işlem gördü. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 305,3 seviyesinden işlem gördü.

FED'in orta vadede gevşek para politikası sinyali, piyasalarda enflasyon endişelerini tetikledi ve riskli varlıklardaki satış hızlanmaya başladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,46 düşüşle 32.862 puana, S&P500 Endeksi %1,48 artışla 3.916 puana, Nasdaq Endeksi %3,02 düşüşle 13.116 puana yükseldi. Avrupa Borsaları, aşıya dair gelişmeler akabinde pozitif kapattı. Altın 1720 üzerinde kalarak beklediğimiz yukarı tepkiyi gerçekleştirdi ve 1720 desteğini test ettikten sonra 1740 olan direncimize ulaştı. Kısa vadeli ilk destek seviyemiz 1728. 1728 üzerinde kaldığı sürece 1744, 1755, 1767 ve 1775 hedef konumunda olabilir.1728 altına inmesi durumunda ise 1715, 1708, 1700 ve 1690'a doğru gerileme izleyebiliriz.