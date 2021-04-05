Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,48, altının gram satış fiyatı yüzde 1,68, dolar/TL yüzde 1,67, euro/ TL yüzde 1,23 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, en düşük 1.371,43, en yüksek 1.438,88 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,48 artarak 1.430,19 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,68 kazanımla 453,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,66 artışla 3.006,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta 723,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 734,00 liraya çıktı. Bu hafta ABD doları 8,1460 liraya, euro 9,5720 liraya çıktı. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,82 değer kazandı.



VERİLER TAKİP EDİLECEK

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı.

En fazla kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu. Haftaya yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de fabrika siparişleri, Çin'de enflasyon, başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu söyleyebilirim. Dolar/ TL haftanın son işlem gününde 8.09 seviyesinde seyretti. Yükselen trend içerisinde aşağı yönlü düzeltme izlediğimiz Dolar/TL'de yukarı yönlü tansiyonda yavaşlama söz konusu. Ancak henüz yükseliş eğiliminin bittiğinden ve düşüş trendinin başladığından bahsetmek mümkün değil.

Haftanın son işlem gününde yurt dışında dolar endeksi 93 seviyesine doğru geriledi. Dolayısıyla gelişmekte olan ülke para birimlerinde çok net bir rahatlama var. Dolarda yakın destek olarak 8 seviyesi alınabilir.

Buradan gelebilecek tepkilerin ne derecede güçlü kalacağını söylemek güç. 8 seviyesinin altında oluşabilecek geri çekilmelerde 7.70 seviyesi kritik destek olarak takip edilebilir. Yakın direnç olarak 8.20 seviyesi izlenebilir.