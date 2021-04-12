Piyasalar Merkez Bankası'nın 15 Nisan'daki faiz kararına odaklanmışken, geçen haftanın bir özetine ve beklentilere hep birlikte göz atalım:

DÖVİZ: USD/TRY: Fed Başkanı Powell'ın enflasyonda geçici artış vurgusu ve ABD işsizlik maaşı başvurularının beklentilerin üzerinde gelmesi ABD 10 yıllık tahvil faizindeki kısa vadeli düşüşü destekledi. ABD on yıllık tahvil faizi yüzde 1.61'li seviyelere geriledi.

Dolar /TL 8.22 direncinin altında kalmaya devam eder. Aksi durumda 8.29 ana direnç konumunda. Yayımlanan TCMB Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi %11,54'ten %13,12'te yükseldi.

EURO/USD: EURO/USD paritesinde 1.1913 direnci 3. kez test edildi ama geçilemedi. Bu direncin geçilememesiyle de geri çekilmeler görüldü. Geri çekilmenin devamında 1.1860 ve 1.1822 destek olarak izlenebilir. 1.1913 seviyesinin geçilmesi ve üzeri fiyatlamada ise Euro lehine işlemler momentum kazanabilir.

Bu durumda da 1.1975 ve 1.2060 direnç oluşturabilir.

BORSA: BIST 100 endeksi haftayı 1.416,55 puandan tamamladı. Sınai Endeks yüzde 0.15 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi değişmeyerek yüzde 18,56 seviyesinden işlem gördü.

ABD Borsaları cuma gününü pozitif kapattı. Kapanışta Dow Jones Endeksi yüzde 0.17 artarak 33.503,57 puana, S&P 500 Endeksi yüzde 0.42 artış ile 4.097,17 puana ve Nasdaq Endeksi yüzde 1.03 artış ile 13.829,31 puana yükseldi. Piyasalar Merkez Bankası'nın 15 Nisan'daki faiz kararına odaklamış durumda.

ALTIN: Gram Altın/ TL 461 direncini test etmiş ve geçememişti. Bu direncin geçilememesiyle de 454.21'e kadar geri çekilmeler oldu. Geri çekilmenin devamında 450.00 ve 435.00 destek olarak izlenebilir. 461.00 seviyesinin geçilmesi halinde ise yukarı yönlü momentum artabilir. Bu durumda da 472.20 ve 483.90 direnç oluşturabilir.