Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,07, altının gram satış fiyatı yüzde 0,65 değer kazandı, dolar/TL yüzde 1,31, euro/TL yüzde 0,57 değer kaybetti. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,65 kazanımla 461,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,66 artışla 3.059,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta 742,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 747,00 liraya çıktı. Dolar yüzde 1,31 değer kaybederek 8,0640 liraya, euro yüzde 0,57 azalarak 9,6680 liraya geriledi. Yatırım fonları yüzde 0,07, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,06 değer kaybetti. Ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6'nın altına gelmesi küresel bazda pay piyasalarını destekliyor.

Bu hafta ABD ile Rusya arasında artan gerilimin etkileri takip edilecek.



GÜÇLÜ ATAKLAR YAPMASI GEREK

Yurt içinde Merkez Bankası toplantı tutanakları, tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklanacak.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 ve 1.360 seviyelerinin ise destek konumunda bulunduğunu söyleyebilirim. Altın tempoyu hızlandırıyor. Mart ayında bir kaç kez 1.700 doların altında kapanış yaptıktan sonra altın bu ay 70 dolara yakın prim yaptı. Bu seviyeyi koruması halinde ons altından yukarı yönlü yeni hamleler bekleniyor.

Ancak trendin değiştiğini söylemek için henüz erken. ABD'nin enflasyon verisinden güç alarak yükseliş denemeleri yapan altın, trend değişimi için gereken seviyelere ulaşmakta ise zorlanıyor. Ana direnç olarak gösterilen 1.745 ve adından 1.765 dolar/onsu test etmesine karşın, altının zincirlerini kırarak uzun vadeli yükseliş eğilimine girmesi için 1.800 dolara doğru güçlü ataklar yapması gerekiyor.



1.750 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARSA

Altında yükseliş için önce 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini, sonrasında 1.765, 1.775 ve 1.800 doların takip edilebileceğini söyleyebilirim.

Altının yıl sonuna kadar 2.000 dolar/ons'a yükselme potansiyeli olduğu öngörülmekte.

Dolar/TL'de Merkez Bankası mesajları sonrası dalgalı görünüm devam ediyor. 8 seviyelerinde işlem gören kur, 8.10 seviyelerine doğru hareketlendi.

Dolar, Merkez Bankası'nın yüzde 19 seviyesindeki politika faizini sabit tutan ancak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine kapı aralayan kararı sonrası 8-8.15 arasında dalgalandıktan sonra 8,1'in altında güne başladı, ardından 8,10 seviyelerine yöneldi.