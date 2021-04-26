Bir süredir 8.22/7.99 arasında yatay hareket eden dolar kuru hafta içinde 8.22'nin kırılmasıyla birlikte yükselişini sürdürdü. Cuma günü itibariyle kur 8.3965 seviyesine kadar yükseldi. Bu bölgede şimdilik direnç bulunuyor. Günlük grafikte de görüldüğü üzere 8.585/6.8940 düşüşünün Fibonacci 88.6 düzeltmesi bu bölgeye denk geliyor.

Yaşanan yükselişin bu bölgede fren yapması da son derece normal. Bundan sonraki süreçte, 8.22 üzerinde tutundukça olası yükselişler düzeltme/kar satışı olarak kalabilir.

8.3960'ın üzerindeki günlük mum kapanışlarına dikkat etmek gerekebilir. ECB'nin faiz kararı yatırımcıları şaşırtmadı ve beklendiği gibi oranlar sabit bırakıldı.



1777 DOLAR TEST EDİLDİ

Euro/dolar tarafında da bir trend değişikliği söz konusu değil. Cuma güne negatif başlayan ve seans içinde gelen sert satışların etkisiyle 1.308,5 seviyesine kadar gerileyen BİST 100 Endeksi, % 2,55 kayıpla 1.330,48 puandan haftayı tamamladı. Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 15 baz puan artarak % 18,09 ve 10 yıllık tahvil faizi 17 baz puan artarak % 18,40 seviyesine yükseldi. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 407,8 seviyesinden işlem gördü.

Tarımsal girdi fiyat endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre % 1,40, bir önceki yılın aynı ayına göre ise % 19,60 arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere Nisan, Mayıs, Haziran'ı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına 3 ay daha devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

Çarşamba gününden bu yana ons fiyatı 1794 dolar direncini test eden sarı metal, cuma günü de bu bölgeyi test etti ancak kıramadı. Altında gün içinde 1777 dolar desteği test edildi. Kırılması halinde hafif bir zayıflama oluşabilir ancak 2075'den gelen kırmızı renkli trendin altına tekrar girilmedikçe bu zayıflık geçici olabilir. Bununla birlikte 1745'deki 21 günlük ortalama üzerinde tutunmaya da devam ediyor. Olası yükselişlerde 1794'ün üzerinde günlük mum kapanışı oluşursa yükselişler güçlenerek devam edebilir.