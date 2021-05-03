ABD borsaları haftayı düşüşle tamamlarken, New York borsası haftanın son işlem gününde satıcılı seyir izledi. Dow Jones endeksi, yüzde 0,54 azalarak 33.874,85 puana geriledi.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,72 azalışla 4.181,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,85 kayıpla 13.962,68 puana düştü.



REKOR SEVİYEDE ARTTI

ABD'de kişisel gelirler, ekonomik destek paketi kapsamında sağlanan nakit yardımlarının etkisiyle martta yüzde 21,1'le rekor seviyede artış gösterdi.

Kişisel tüketim harcamaları da aylık yüzde 4,2 artarak haziran 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Salgın sonrası ekonomik faaliyetteki canlanma enflasyon endişelerini artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yükselişe geçerek yüzde 1,68'e kadar çıktı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri cuma günü yüzde 1,62 seviyelerine geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kaybederek son işlem gününü 1.397,82 puandan tamamladı.



VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,70 puan azalırken, toplam işlem hacmi 15,1 milyar lira oldu. Enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD 10 yıllık faizleri, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden oluyor. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, enflasyon, TCMB beklenti anketi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporu, İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.

BIST 100 endeksinde, 1.400 puanın üzerinde kalıcılık sağlanabilirse 1.440 direncinin gündeme geleceğini, düşüşlerde ise 1.340 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtelim.



TÜRKİYE İLK SIRALARDA

Öte yandan Türkiye en yüksek altın rezervine sahip ülkeler arasında 512,6 ton ile 12'nci sıradaki yerini korudu. ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada, Almanya 3.362,4 ton ile ikinci, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor.