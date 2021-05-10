USDTRY paritesi kısa vadeli bir uptrend çizgisi üzerinde kalmakta ve ara ara ataklar gerçekleştirmekteydi. Trendin üzerinde durmasına rağmen ataklar güçlenip yeni yüksek seviyeler göremiyorduk.

Bundan dolayı paritede adım adım güç kaybı oluşmuş gibi gözüküyor. ABD Doları aleyhine gelen Tarım Dışı verisi sonrası USDTRY paritesinde trende doğru bir geri çekilme görüldü ve 8.22 seviyesine yaklaştı.

Trend aşağı yönlü kırılıma zorlanıyor. Trend kırılır, hatta 8.22'nin altında bir kapanış oluşursa TRY lehine hareketler güçlenir.

Merkez Bankası toplantı sonrası, faizleri sabit tutarak yüzde 19 seviyesinde bıraktığını açıkladı. Dolar TL bu açıklama sonrası 8.27'ye kadar gevşerken gün içi en yüksek seviye 8.3475'te kaldı.



EURO/USD:

Piyasalar yeniden spekülatif haberleri geride bırakarak, normal ritmine girmeye başladı. USD değer kaybederken, borsa endeksleri yeniden toparlanıyor. ALTIN tarafında ise, kritik 1800 direncinin kırılması ile teknik olarak alıcıların gelmesi muhtemeldi ve bu senaryo çalıştı.

Şubat ayından beri kırılmayan 1800 aşıldı ve 1823'e kadar hareket devam etti.

Artık karşımızda yeni bir bariyer var. İşsizlik oranında düşüş beklentisi USD için olumlu. Ancak tarım dışı istihdam verisinin 978 bin gibi oldukça yüksek bir beklentiye sahip olması biraz can sıkıcı bir durum. Beklenti bu kadar yüksek olunca, gelecek rakamın beklentiyi aşması zorlaşıyor. Beklentinin biraz üzerinde ya da oldukça altında kalan bir verinin etkisinin net olacağı ve aynı zamanda diğer istihdam verileri ile desteklenmesi durumunda hızlı hareketlere sebep olabileceğini söyleyebiliriz.

EURUSD tarafı ise 1,20 üzerinde 1,2075 direncimize kadar hareketin devam etti.

Gün içinde 1,20 üzerinde kalmaya devam ederse yukarı, 1,20 altında ise aşağı hareket potansiyeli daha yüksek olabilir. 1,2000 altına inebilirse 1,1982 1,1950 1,1920 ve 1,1875 desteklerine doğru geri çekilme mümkün. 1,2000 üzerinde kalırsa 1,2100 1,2140 1,2177 ve 1,2205 e doğru hareketin devamı görebiliriz.



BORSA:

Cuma gününe pozitif başlayan ve seans içinde 1.434,7 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, %0,54 kazançla 1.427,73 puandan günü tamamladı.

Bankacılık Endeksi %1,01, Sınai Endeks %0,58 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre değişmeyerek %17,94 seviyesinde sabit kalırken, 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puan azalarak %18,15 seviyesine geriledi. Dün sabah 8,35 sınırını test eden Dolar/TL, kapanışa doğru 8,27 seviyesine geriledi. Euro/TL ise 9,97- 10,08 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 405,3 seviyesinden işlem gördü.



ALTIN:

Ons Altın bir süredir yukarıda 1794 ile aşağıda 21 günlük ortalamanın sıkıştırdığı alana hapsolmuş ve burada dar bir bantta fiyatlanıyordu.

21 günlük ortalamadan aldığı destek ile birlikte 1794 direnci güçlü bir şekilde geçilmiş ve bu seviye üzerinde günlük mum kapanışı gerçekleşmişti.

Bu yükseliş özellikle ABD Tarım Dışı verisi sonrası dolar endeksinin zayıflamasıyla birlikte devam etti ve 1840 seviyesine kadar yükseliş yaşandı. 1840 direncinden aynı zamanda grafikte görülen turuncu renkli ikinci downtrend çizgisi geçmekte.

Eğer 1840 direnci aşılırsa yükselişler kuvvetlenerek devam edebilir. Olası kar satışlarında ise 1794 seviyesi günlük ana destek konumuna dönüşür ve olası düşüşlerde takip edilmelidir.