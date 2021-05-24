Fed'in politika değişikliği ihtimalinin piyasa üzerindeki etkisinin tutanakların ardından şu aşamada geçici olduğunu izlerken, ABD on yıllık tahvil faizinin yüzde 1,70'i geçmekte zorlandığı ortamda, büyüme hikayesi tekrar ön plana çıkmış gözüküyor.

MSCI Gelişmiş Ülke Endeksi yüzde 1 oranında değer kazandı. Dolar endeksi (DXY) 90 seviyesinin altında dipleri zorluyor. Dünya genelinde açıklanacak mayıs ayı PMI verilerinin beklentileri aşması durumunda piyasa haftayı olumlu bir görüntü ile tamamlayabilir ve dolardaki baskı da belirginlik kazanabilir.

Yurtiçinde ise aşı ile ilgili olumlu haber akışı dışında günlük vaka sayılarının 10 binin altına gerilemesi turizm sezonu ile ilgili iyimser beklentileri biraz daha artırıken, dolardaki halihazırdaki baskı ile birlikte bu gelişmeler de TL tarafında destekleyici olabilir.



DOLARDA 8,32 DESTEĞİ

Bu kapsamda, kur 8,3250 desteğine kadar gerileyebilir ki emtiaların düşüş trendine girme eğiliminde olması da TL için olumlu. Olası düşüşlerde 8,3250 seviyesinin kırılması durumunda da 8,24 bir sonraki hedef olarak izlenebilir.

Yukarıda ise sıralı dirençler 8,42 ve 8,47 seviyelerinde.

Euro/dolar paritesinde euro lehine hareketlerin kademeli olarak devam etmesi öngörülebilir ve 1.23'lü seviyeler gündeme gelebilir.

BIST 100 endeksi haftayı 1.451,84 puandan tamamladı.

Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi 27 baz puan artarak yüzde 18,29, 10 yıllık tahvil faizi 22 baz puan artarak yüzde 18,21 seviyesinden işlem gördü. Cuma gün içinde aşağı yönlü 8,34 seviyesini test eden dolar/TL buradan gelen alımlar ile seans içinde 8,41'li seviyelere kadar yükseldi.

Euro/TL, 10,20-10,17 aralığında dalgalandı.

ABD borsaları haftayı pozitif kapattı. Kapanışta Dow Jones Endeksi yüzde 0,55 artarak 34.084,15 puana, S&P500 Endeksi yüzde 1,06 artış ile 4.159,13 puana puana yükseldi. Avrupa borsaları da son işlem gününde artıdaydı.

TCMB verilerine göre, Mart sonu itibarıyla, Türkiye´nin yurt dışı varlıkları, geçen yıl sonuna göre yüzde 3,5 artışla 250,2 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri yüzde 8,6 azalışla 589,5 milyar dolara geriledi.

Altın için 1862 ilk kısa vadeli destek seviyemiz olarak güncelliğini koruyor. 1862 üzerinde kaldığı sürece yeni gelen alıcılar ile 1883, 1890 ve 1900 hedef konumunda olabilir. Gram altın, 506 direncimize ulaştı.

500'ün üzerinde yukarı yönlü hareketin devamı mümkün. 500'ün üzerinde 512 ve 520 seviyeleri hedef olarak takip edilebilir.