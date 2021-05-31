Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne 1,91 puan ve yüzde 0,14 kayıpla 1.413,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 1.401,25, en yüksek 1.422,80 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 artışla 1.422,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,41, hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kazandı. Sanayi endeksi yüzde 0,43, teknoloji endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 17,67 puan ve yüzde 1,19 yükselişle 1.506,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 58'i geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, BİM Birleşik Mağazalar ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.



PSİKOLOJİK SEVİYE AŞILDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), yıllık takviminde görülen Türkiye için bir değerlendirme raporu yayımlamadı. S&P, Türkiye'nin kredi notunu "Durağan" görünüm ile "B+" seviyesinde tutuyor.

S&P, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu yayımlamadan pas geçebiliyor. Türkiye ile birlikte bulunan İrlanda, Bulgaristan ve Liechtenstein için de bir rapor açıklanmadı. S&P'nin 2021 takvimine ilişkin üçüncü Türkiye değerlendirmesi ise 22 Ekim tarihinde bulunuyor.

Yurtiçinde döviz kurlarında haftanın ikinci yarısında başlayan hareketlilik, son işlem gününde daha da arttı. Dolar/ TL, önemli psikolojik seviye olan 8,5'i aşarak 8,6 ile yeni tarihi zirvesini gördü.

Yükselişini hafta boyunca sürdüren Euro/ TL de 10,47 ile rekor tazeledi. TL'nin diğer para birimlerinden negatif ayrışmasında; enflasyona dair soru işaretleri, iç siyasi gündem etkili. Yanı sıra haziranda şirketlerin borç geri ödemesi için dolar talebinin de kuru yukarı taşıdığı belirtiliyor.

Haziranda 6,9 milyar dolarla yılı en büyük borç geri ödemesini yapmaya hazırlanan şirketlerden gelen döviz talebi ile kurun yükseldiğini belirtebilirim.



SATIŞ BASKISI YARATTI

Tüm bunların yanında ABD ekonomisinin hızlı toplarlanması Fed başta olmak üzere ekonomiye para politikası kanalıyla verilen desteklerin geri çekilmeye beklenenden daha önce başlanacağı beklentisini gittikçe daha çok destekliyor.

Bu süreç de gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde satış baskısı yaratırken dış finansman ihtiyacı daha yüksek olan olan Türkiye gibi ülkeleri ise çok daha belirgin etkiliyor. Dolar/TL, bugün 8,6136 seviyesine çıkarak, tarihi zirvesini yeniledi. Kur gün sonuna doğru 8,58 seviyelerine geriledi. Benzer grafik çizen euro/TL de 10,4730 ile rekor kırdı. Euro/ TL ardından 10,45'e çekildi. Piyasada gözler önümüzdeki hafta mayıs enflasyonunda olacak. Zirve yürüyüşünü sürdüren TÜFE'nin yıllık bazda yüzde 17,5 seviyelerinde geleceği tahmin ediliyor. Enflasyon, nisanda aylık yüzde 1,68, yıllık yüzde 17,14 artış göstermişti.

Bir diğer takip edilecek veri ise ilk çeyrek büyüme performansı. Türkiye'nin yılın ilk çeyreğini yüzde 6 civarı büyümeyle geride bıraktığı düşünülüyor. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 5,9, yılın tamamında yüzde 1,8 büyümüştü.