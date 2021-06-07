BIST 100'de sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,51 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, beklentilerin altında kalan enflasyon verilerine karşın satıcılı bir seyir izleyerek haftanın son işlem gününü yüzde 0,18 düşüşle 1.428,13 puandan tamamladı, Artan enflasyonist baskıların yanı sıra ABD iş gücü piyasasındaki toparlanmanın ABD Merkez Bankası'nı beklenenden önce adım atmaya zorlayabileceği endişesi küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine yol açtı.



1.470 DİRENCİ

Yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verileri öne çıktı.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını duyurdu. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç konumunda olduğu görülüyor.



KÜRESEL DÜZELTME

Altın fiyatlarında nisan ayında başlayan yükseliş trendinin sürmesi bekleniyor. Bazı finans kuruluşlarına göre negatif reel faiz ve enflasyon yıl sonunda 2.000 dolar/ons ve üzerinin test edilmesini sağlayabilir.

Ancak 1.800 doların altına sarkabilecek küresel bir düzeltmenin yaşanması halen göz ardı edilmiyor. Altın enflasyon endişesiyle bu hafta 1.916 dolara kadar uzandıktan sonra ABD ekonomisindeki pozitif verilerin yarattığı baskıyla 1.900 doların altına çekildi.

Nisan ayından bu yana süregelen yükseliş trendinde şimdilik bozulma görülmüyor ancak 1.890 doların altındaki kapanışların baskı yaratacağını söylebiliriz.

Kısa vadede satışlarla karşılaşma uyarısı yapılan altında, uzun vadede ise 2.000 dolar seviyeleri yeniden konuşuluyor.

Ama öncesinde 1.800 doların altına sarkabilecek bir düzeltmeyi göz ardı da etmemeliyiz.



FED YÖN VERECEK

Kıymetli madenin kısa vadede yönünü ABD istihdam rakamları belirleyecek. Açıklanacak verinin Fed'in varlık alımlarının azaltılması yönünde bir tartışma başlatıp başlatmayacağı ve tetikleyici yönde olup olmayacağı altın fiyatına yön verecek. 1.890 doların altındaki rakamlar baskının artmasına neden olabileceği için dikkatle izlenmeli. Böyle bir senaryoda 1.875 dolara yaklaşılması mümkün görülüyor.