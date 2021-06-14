ABD enflasyon rakamlarını takip ettiğimiz işlem gününde USD/ TRY paritesi enflasyon yıllık bazda beklentilerin üstünde artış göstermesine rağmen %1,8 civarında düşüş kaydetti. Teknik açıdan bakıldığında, yükselen trend çizgisi ve 20 günlük üsse hareketli ortalaması altına kıran paritede düşüş, analizimizde değindiğimiz 8.4056 destek bandı üzerinde durdu.

Parite bu destek bölgesi altına yönelmesi halinde 7.83-8.74 yükselen hareketin %38.2 fibonacci bandı olan 8.3620 ve 7.3000 bandı, sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Diğer yandan paritede olası yukarı yönelimlerde ise 20 günlük ortalama artık ilk direnç bölgesi olarak takibimde olacak. EUR/USD paritesi Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD enflasyon rakamlarını takip ettiğimiz işlem gününde 25 günlük üssel ortalaması ve 1.2222 bandı arasındaki seyrini bozmadı. ECB beklendiği gibi para politikasında bir değişikliğe gitmezken, ABD'de enflasyon yıllık bazda %5,0 ile son 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Teknik açıdan bakıldığında 25 günlük üssel ortalaması üstünde tutunan paritede bu bölge altına olası gerilemele senaryosunda %23.6 fibonacci bandı olan 1.2132 ve %38.2 fibonacci bandı olan 1.2049 seviyesi sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise 1.2222 direnç bölgesi üstüne olası yönelimlerde mayıs ayında gördüğü en yüksek seviye olan 1.2266 seviyesi önemli bir direnç bölgesi olarak takip edilebilir.



BORSA POZİTİF BAŞLADI

Cuma gününe pozitif başlayan BIST100 Endeksi, %0,52 değer kazanarak 1.456,68 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,19 değer kazanırken Sınai Endeks %0,16 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre değişmeyerek %18,82, 10 yıllık tahvil faizi 20 baz puan azalarak %18,40 seviyesinden işlem gördü. Cuma sabah saatlerinde 8,58 sınırında işlem gören Dolar/TL gün içinde aşağı yönlü 8,41 seviyesine kadar geriledi. Euro/ TL, 10,26-10,48 aralığında dalgalandı.

Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 370 seviyesinden işlem gördü. ABD Borsaları'nda Dow Jones Endeksi %0,06 artarak 34.466,24 puandan, S&P500 Endeksi %0,47 artarak 4.239,18 puandan ve Nasdaq Endeksi %0,78 artış ile 14.020,33 puandan seansı kapattı. Avrupa borsaları karışık bir seyir ile günü tamamladı.



TEMKİNLİ GİDİŞ SÜRÜYOR

ABD TÜFE verisinin ardından piyasalar temkinli seyrediyor. 16 Haziran Fed toplantısına kadar bu temkinli seyir devam edecektir. Ons altın yatay ve sıkışık aralığını sürdürüyor. 1889-1902$ aralığında ve hafif satıcılı. TL, Dolar karşısında değerleniyor ve Dolar/TL kuru 8,28-8,44 TL aralığında işlem görüyor.

Bu doğrultuda, spot piyasa gram altında %1'e yakın düşüş görülüyor.