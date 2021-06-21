Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1.63 değer kaybederek, haftayı 1.391,06 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23.09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 14.1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0.38, holding endeksi yüzde 1.75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2.21 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3.98 ile metal ana sanayi oldu. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade edebilirim.



DOLAR /TL SOLUKLANDI

Geçen hafta üst üste yaşanan düşüşlerle 8,30'a çekilen dolar/TL, geçtiğimiz hafta kritik gündemiyle birlikte yükselişe geçti. Dolar/TL'de bir haftalık artış yüzde 5'e yaklaşırken kur 8.70'in hemen üzerinde yatay hareketler sergiledi. Kritik bir ajandanın geride kaldığı hafta boyunca yükselen dolar/TL kuru, üst üste 4 günlük yükselişle birlikte 8.70'in üzerine kadar tırmandı. Türk Lirası için oldukça sorunlu geçen haftada dolar/TL'de 8.30'dan başlayan yükseliş hareketiyle birlikte TL'deki toplam değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı.

Kurlar haftanın son günü ise adeta nefes aldı ve gün boyu yatay seyir gözlemlendi.



MB VE FAİZLER

Merkez Bankası ise bir haftalık repo faizini beklentilere paralel olarak yüzde 19'da sabit bırakırken, enflasyon raporu tahmin patikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. TCMB'nin erken faiz indirimi beklentisinin ortadan kalkması gerektiğine ilişkin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini taşımaya devam ediyorlar. Bu da TL'de değer kaybı olarak zaman zaman fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Ancak TCMB bugüne kadar faiz indirimi yönünde bir adım atmış da değil. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın indirim çağrısına da dikkat çekilen JP Morgan raporunda, ilk faiz indiriminin Eylül ayında beklendiği belirtildi. Erdoğan da Haziran ayı başında katıldığı TRT yayınında "Faizleri düşürmemiz şart, onun için de Temmuz-Ağustos'u bulacağız ki faiz düşmeye başlasın" demişti.



ALTININ KAFASI KARIŞIK

Ons altın 8 Ocak'tan bu yana en sert düşüşünü yaşadı.

Piyasaların geçtiğimiz hafta kilitlendiği ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısındaki ifadeler altını vurdu. Bu ay 1.918 dolar kadar tırmanan ons altın, Fed yetkilerinin nokta tahminlerinde faiz artırımı için beklentilerini 2023'e çekmeleriyle darbe aldı. Spot altın fiyatı cuma sabahı 6 Mayıs'tan bu yana görülen en düşük seviye olan 1.767 dolar/ons sevilesine kadar geriledi. Fiyatların yeniden ivme kazanması için 1.830 dolar bariyerini geçmesi gerektiği, psikolojik 1.800 doların altında kaldıkça satışları yoğunlaşacağı belirtiliyor.