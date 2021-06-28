Dolar/TL paritesi, 8.5950 seviyesinden aldığı destekle 8.7135'e kadar yükseldi. Yükselişin devamında 8.7935 önemli direnç olarak takip edilebilir. 8.79335 seviyesinin geçilmesi durumunda ise yukarı yönlü işlemler görülebilir. Geri çekilmelerde ve 8.5950 seviyesi altı fiyatlamalarda da 8.4500 ve 8.3290 destek oluşturabilir. Haftanın son işlem gününe küresel piyasalar pozitif risk iştahıyla başladı. ABD Başkanı Biden'ın 579 milyar dolarlık altyapı planı üzerinde anlaşma sağlandığını açıklaması piyasaları desteklerken, gelişmekte olan ülke para birimleri de alıcılı bir seyir izledi. PCE deflatörün % 3,1'den % 3,5'e yükselmesinin mevcut risk iştahını bozamayacağını düşünüyorum. Bu kapsamda gelişmekte olan ülke para birimleri ile birlikte TL de haftanın son işlem gününde kısmen de olsa alıcılı bir seyir sergileyerek günü artıda kapattı. Dolar / TL'de de 8,66 desteğinin kırılması durumunda 8,61 hedef olabilir. Diğer yandan, olası yükselişlerde 8,75 ve 8,82 sıralı dirençler konumunda.



BORSA ARTIDA KAPATTI

Piyasalar yön bulmada sıkıntı çekmeye devam ediyor. Dolar geri dönüşte zorlanıyor. Euro/dolar için de yukarı tepki sınırlı kalıyor. 1,1917 altına inilirse 1.1882 1,1850 1.1800 desteklerine doğru geri çekilme mümkün olabilir. Cuma güne pozitif başlayan ve seans içinde 1.416,14 seviyesine kadar yükselen BİST 100 Endeksi, % 0,60 değer kazancıyla 1.410,79 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi % 1,28 ve Sınai Endeks % 0,66 değer kazandı. Türkiye'nin 2 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre değişmeyerek % 18,40, 10 yıllık tahvil faizi 14 baz puan azalarak % 17,38 seviyesinden işlem gördü.

Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 376,1 seviyesinden işlem gördü.



POZİTİF ALGI HIZLANABİLİR

ABD borsalarında Dow Jones Endeksi % 0,95 artarak 33.196,82 puandan, S&P500 Endeksi % 0,58 artarak 4.266,49 puandan ve Nasdaq Endeksi % 0,69 artış ile 14.369,7 puandan kapattı. S&P500 ve Nasdaq Endeksi bu seviyeleri ile rekor tazelediler. Avrupa borsaları yukarı yönlü bir seyir ile günü tamamladı. PCE verisinin yıllık bazda % 3,4 açıklanmasıyla 1991 yılından beri en yüksek seviyeye çıkmasıyla yükselişe geçen altın, 1785 destek seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı. Bu seviye üzerinde 4 saatlik bazda kapanış gerçekleştirmesi halinde pozitif algı hız kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1805 olacaktır. Aksi halde, 1785 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda ise 1763 destek seviyesi gündemimize gelebilir.